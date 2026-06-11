경찰 ‘투표용지 부족’ 중앙선관위·지역선관위 등 7곳 압수수색

세줄 요약 경찰이 투표용지 부족 사태 발생 8일 만에 중앙선관위와 송파·서초·강남 등 지역선관위 7곳을 압수수색했다. 공직선거관리법 위반과 직무유기 혐의를 두고 원인과 책임을 규명하기 위해 100여 명을 투입해 증거 확보에 집중하고 있다. 투표용지 부족 사태 8일 만에 압수수색 착수

중앙선관위와 지역선관위 7곳 동시 수색

공직선거법 위반·직무유기 혐의 적용

이미지 확대 선관위, ‘투표용지 부족 사태’ 진상규명위 활동 돌입 투표용지 부족 사태 진상규명위원회 첫 회의가 10일 제1차 회의를 열고 본격적인 활동에 돌입한다. 진상규명위는 제9회 전국동시지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태 원인 및 책임 규명 등에 대해 논의할 예정이다. 사진은 이날 경기 과천시 중앙선거관리위원회 과천청사 모습. 2026.06.10. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 선관위, ‘투표용지 부족 사태’ 진상규명위 활동 돌입 투표용지 부족 사태 진상규명위원회 첫 회의가 10일 제1차 회의를 열고 본격적인 활동에 돌입한다. 진상규명위는 제9회 전국동시지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태 원인 및 책임 규명 등에 대해 논의할 예정이다. 사진은 이날 경기 과천시 중앙선거관리위원회 과천청사 모습. 2026.06.10. 뉴시스

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투표용지 부족 사태가 발생한 지 8일 만에 경찰이 중앙선거관리위원회와 지역선거관리위원회 등에 대한 압수수색에 나섰다.서울경찰청 광역수사대는 11일 오전 9시부터 과천 중앙선관위와 투표용지 부족 사태가 발생한 송파, 서초, 강남, 광진, 동작구 등 지역선관위 사무실에 대해 공직선거관리법 위반, 직무유기 등 혐의로 압수수색을 진행 중이다.경찰은 이번 압수수색에 광역수사대 소속 경찰과 국가수사본부, 서울청 디지털포렌식 요원 등 100여명을 투입했다.투표용지 부족 사태의 진상규명을 위해 꾸려진 검경 합동수사본부 검사 3명과 수사관 등 10여명도 압수수색에 투입됐다.경찰은 “오늘 압수수색을 통해 국민의 참정권 침해를 야기한 원인 규명 등 사건의 실체적 진실을 발견하기 위한 증거를 확보하는 데 집중하고 있다”고 밝혔다.