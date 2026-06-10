천안 폐기물 처리업체서 불…소방 당국 진화 중

세줄 요약 10일 밤 충남 천안시 서북구 성거읍의 한 폐기물 처리업체에서 불이 났다. 시설 내부 폐기물이 타며 검은 연기가 치솟았고, 현재까지 인명피해는 없는 것으로 알려졌다. 소방은 장비 26대와 인력 55명을 투입해 진화 중이다. 천안 성거읍 폐기물 처리업체 화재 발생

검은 연기 치솟고 인명피해는 아직 없음

소방 장비 26대·인력 55명 투입 진화 중

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10일 오후 8시 20분쯤 충남 천안시 서북구 성거읍 한 폐기물 처리업체에서 불이 났다.시설 내부에 있던 폐기물 등이 불에 타면서 검은 연기가 치솟고 있다.다행히 현재까지 인명피해는 발생하지 않은 것으로 알려졌다. 소방 당국은 소방차 등 장비 26대와 인력 55명을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.시설 내 다량의 폐기물이 있어 진화에 시간이 걸릴 것으로 전망된다.천안시는 이날 오후 8시 46분쯤 재난문자를 발송해 화재 발생 사실을 알리고 “인근 주민은 안전에 유의하고 차량은 우회해달라”고 당부했다.