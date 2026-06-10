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천안 폐기물 처리업체서 불…소방 당국 진화 중

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2026-06-10 22:10
수정 2026-06-10 22:10
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세줄 요약
  • 천안 성거읍 폐기물 처리업체 화재 발생
  • 검은 연기 치솟고 인명피해는 아직 없음
  • 소방 장비 26대·인력 55명 투입 진화 중
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서울신문 DB.
서울신문 DB.


10일 오후 8시 20분쯤 충남 천안시 서북구 성거읍 한 폐기물 처리업체에서 불이 났다.

시설 내부에 있던 폐기물 등이 불에 타면서 검은 연기가 치솟고 있다.

다행히 현재까지 인명피해는 발생하지 않은 것으로 알려졌다. 소방 당국은 소방차 등 장비 26대와 인력 55명을 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.

시설 내 다량의 폐기물이 있어 진화에 시간이 걸릴 것으로 전망된다.

천안시는 이날 오후 8시 46분쯤 재난문자를 발송해 화재 발생 사실을 알리고 “인근 주민은 안전에 유의하고 차량은 우회해달라”고 당부했다.
정철욱 기자
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