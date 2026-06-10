청주SK하이닉스서 장비 하역하던 직원 2명 화학물질 접촉

세줄 요약 청주 SK하이닉스 사업장에서 이천 공장에서 온 장비를 내리던 작업자 2명이 트럭 안 화학물질을 접촉해 병원으로 옮겨졌다. 소방당국은 독성 물질 TMAH 접촉 가능성을 보고 있으며, 회사는 현장 안전조치를 마쳤다고 밝혔다. 청주 SK하이닉스서 장비 하역 중 화학물질 접촉

작업자 2명 병원 이송, 특별한 증상은 없어

소방당국 TMAH 추정, 회사 현장 안전조치 완료

이미지 확대 SK하이닉스 청주공장 전경. 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스 청주공장 전경.

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10일 오후 3시 39분쯤 청주 SK하이닉스 사업장에서 장비를 하역하던 작업자 2명이 화학물질을 접촉해 병원으로 이송됐다.이들은 이천 공장에서 이송된 장비를 트럭에서 내리는 과정에서 트럭 안에 있던 화학물질을 접촉한 것으로 알려졌다.청주 SK하이닉스 관계자는 “운송자와 장비 담당자가 트럭 화물칸 문을 열었더니 장비에서 흘러내린 액체가 고여 있어 만진 것 같다”라며 “이들은 사내 의원에서 세척을 한 뒤 정밀검사를 위해 충북대병원으로 이송됐다”고 설명했다.이어 “사고 직후 자체 방재 인력을 투입해 현장 안전조치를 완료했으며, 현재까지 추가 위험은 없는 것으로 파악됐다”고 했다.두 사람 모두 이송 당시에는 특별한 증상이 없던 것으로 전해졌다. 이 장비는 청주 SK하이닉스 M15공장에 설치될 예정이었다.소방당국은 작업자들이 독성이 있는 수산화테트라메틸암모늄(TMAH)을 접촉한 것으로 추정하고 있다. TMAH는 반도체·디스플레이 제조 공정에서 주로 사용되는 유독화학물질이다.피부에 닿을 경우 화상을 일으킬 수 있으며 체내에 흡수되면 신경계와 호흡계에 영향을 줄 수 있다.SK하이닉스 청주사업장에선 지난 1일 M15 공장 가스룸에서 화재가 발생해 불소가 누출되는 사고도 있었다. 당시 직원 11명이 눈 따가움 등의 증세를 호소해 사내 병원으로 이송됐고, 공장 내 직원 3600여명이 긴급 대피했다.