부산시·네이버 BE LOCAL 캠페인…부산의 미식·문화 전파

세줄 요약 부산시가 네이버와 손잡고 외국인 관광객을 대상으로 부산의 미식과 문화 명소를 알리는 비로컬 캠페인을 7월 19일까지 진행한다. 네이버 지도 다국어 버전에서 해운대·서면·기장 등 300여 곳의 핫플레이스를 소개하고, 미쉐린 가이드와 부산의맛 선정 식당도 포함한다. 부산시·네이버, 외국인 대상 비로컬 캠페인 추진

해운대·서면·기장 등 핫플레이스 300여 곳 소개

네이버 지도 다국어 탭 통해 로컬 명소 안내

이미지 확대 부산시·네이버 BE LOCAL 캠페인. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시·네이버 BE LOCAL 캠페인. 부산시 제공

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부산시는 네이버와 협력해 7월 19일까지 외국인 관광객을 대상으로 부산의 맛집·카페·쇼핑 장소 등 핫플레이스를 네이버 지도를 통해 소개하는 ‘비로컬’(BE LOCAL) 캠페인을 추진한다고 10일 밝혔다.비로컬 캠페인은 네이버가 방한 외국인 관광객에게 한국의 로컬 명소를 소개하기 위해 기획한 캠페인이다.이번 캠페인은 ‘가장 로컬답게 부산을 즐기는 법’을 콘셉트로, 해운대·서면·기장 등 핫플레이스 300여 곳을 소개한다.외국인 관광객은 네이버 지도 다국어 버전 상단의 비로컬 탭을 통해 추천 장소를 확인할 수 있다.음식점으로는 미쉐린 가이드 선정 식당과 부산의맛 선정 식당을 포함해 해운대·서면·기장 등 부산 전역의 식당 85곳이 참여하며 7월 캠페인 종료 시까지 100여 곳이 추가 합류해 최종 200여 곳으로 확대될 예정이다.