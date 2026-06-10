부산시, 국가기록관리 유공 대통령 표창 수상…기록관리 최고 역량 입증

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부산시는 지난 9일 정부서울청사에서 열린 ‘2026년 기록의 날’ 기념행사에서 공공기록물 관리 혁신 성과를 인정받아 대통령 표창을 받았다고 10일 밝혔다.기록의 날(매년 6월 9일)은 우리나라 기록문화 전통을 계승하고, 기록의 가치를 국민과 공유하기 위해 2019년 지정한 법정기념일이다.시는 2005년 기록 분야 대통령 표창을 받은 이후, 국무총리 및 장관 표창을 3차례 수상한 데 이어 올해 또다시 최고 훈격인 대통령 표창을 거머쥐며 ‘대한민국 최고 역량 기록 자치’를 실현하고 있음을 입증했다.시는 그동안 체계적인 행정 기록물 관리를 위해 ‘부산시 공통업무 기록물 보존기간 기준’을 수립하고, 광역시 최초 시청각 기록물 데이터베이스 구축 사업을 추진하고 있으며, ‘부산기록원’ 건립 절차를 추진하고 있는 점에서 높은 평가를 받았다.