보은군 농업인 안전리더로 온열질환 막는다

세줄 요약 충북 보은군이 여름철 농업 현장의 온열질환과 안전사고를 막기 위해 생활개선회 임원 15명으로 농업인 안전리더 위원회를 발대했다. 이들은 행사와 자체 교육에서 회원 대상 예방 교육을 맡고, 물·그늘·휴식 챙기기 홍보 영상도 제작한다. 생활개선회 임원 15명 안전리더 위원회 발대

여름철 온열질환·안전사고 예방 교육 추진

물·그늘·휴식 챙기기 홍보 영상 제작

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충북 보은군은 여름철 농업 현장의 온열질환과 안전사고 예방 등을 위해 농업인 안전리더 위원회 발대식을 가졌다고 10일 밝혔다.생활개선회 임원들로 구성된 농업인 안전리더는 총 15명이다. 이들은 생활개선회 행사나 자체 교육 시 회원들을 대상으로 온열질환과 안전사고 예방 교육 등을 지속적으로 추진한다.생활개선회는 농업을 하며 지역사회에서 봉사활동에 앞장서는 여성단체다.보은군은 안전리더들이 출연한 온열질환 예방 홍보 동영상도 촬영했다. 온열질환 예방을 위해 서로 물, 그늘, 휴식을 챙겨주자는 내용이다.안전리더들에게 지급되는 활동비는 없다.군 관계자는 “최근 기후변화로 농업인의 온열질환 위험도 높아져 처음으로 안전리더를 구성했다”며 “농업인들이 안전하게 영농활동을 이어갈 수 있도록 교육과 홍보를 지속 확대해 건강한 농업환경을 만들겠다”고 말했다.