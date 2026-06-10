대전 안산 국방 산단 조성 ‘청신호’…그린벨트 해제 중도위 통과

대전시 그린벨트 해제 후 내년 하반기 보상 착수

이미지 확대 대전 안산 국방산업단지 위치. 대전시 제공 닫기 이미지 확대 보기 대전 안산 국방산업단지 위치. 대전시 제공

세줄 요약 대전 안산 국방산업단지의 최대 걸림돌이던 그린벨트 해제 안건이 중도위를 통과해 사업 추진에 청신호가 켜졌다. 시는 협약 변경과 국토부 협의를 거쳐 해제 고시를 진행하고, 올해 하반기 산업단지계획 승인 절차에 들어갈 예정이다. 그린벨트 해제 안건 중도위 통과

장기 표류한 국방산단 조성 재가동

2031년 완료 목표 후속 절차 추진

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수년째 표류 중인 대전 안산국방산업단지 조성에 ‘청신호’가 켜졌다.10일 대전시에 따르면 국방 산단 사업의 최대 걸림돌이었던 개발제한구역(그린벨트) 해제 안건이 지난 4일 국토교통부 중앙도시계획위원회(중도위) 심의를 통과했다.국방 산단은 대전의 부족한 산업 용지를 확보하기 위해 2015년부터 추진됐지만 우여곡절이 이어졌다. 2016년 대전도시공사의 민간 사업자 선정 공모는 참여자가 없어 무산됐다. 2017년 한국토지주택공사(LH)와 협약을 맺고 2019년 예비타당성 조사를 통과한 후 인근 주민들이 산업단지 편입을 요구하면서 사업이 중단된 바 있다.2021년 산업은행 컨소시엄이 참여하는 민관 합동 개발 방식으로 전환했지만 2023년 유성구 안산동·외삼동 일원 159만㎡ 그린벨트 해제에 대해 중도위가 재심의를 결정했다. 이런 상황에서 2023년 12월부터 2025년 2월까지 감사원 감사가 겹치며 사업의 장기화가 불가피해졌고 재검토 요구까지 대두됐다.이번 심의 통과로 그린벨트 해제가 가능해져 국방 산단 조성 사업이 속도를 내게 됐다. 시는 대전도시공사 지분 출자(10%)에 따른 주주 협약 변경 절차를 마치고 국토부 협의를 거쳐 그린벨트 해제 고시에 나설 예정이다. 올해 하반기에는 산업단지계획 승인을 위한 행정절차에 나서 2027년 하반기 보상에 착수해 2031년 사업을 완료하기로 했다.안산 국방 산단은 센서·로봇 등 첨단전략산업과 국방산업을 융복합한 특화산업 거점으로 활용할 계획이다.대전시 산업단지조성팀 관계자는 “중도위 심의 통과로 국방 산단 조성이 본궤도에 오르게 됐다”라며 “국방산업 거점으로서 기업 유치를 위한 후속 절차도 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.