서울시립대-서울의료원 맞손… 서울시 공공의료 역량 키운다

세줄 요약 서울시립대와 서울의료원이 시민 건강 향상과 공공보건의료 발전을 위해 업무협약을 맺었다. 의료진의 강의 참여, 맞춤형 교육 프로그램 공동 개발, 학술행사와 정책토론회 개최, 구성원 건강검진 지원 등 협력을 넓히기로 했다. 서울시립대-서울의료원, 공공의료 협력 협약 체결

의료진 강의 참여·맞춤형 교육 프로그램 공동 개발

학술행사·정책토론회·건강검진 지원 확대 계획

이미지 확대 서울시립대 원용걸 총장(왼쪽)과 서울의료원 이현석 원장이 협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 서울시립대 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울시립대 원용걸 총장(왼쪽)과 서울의료원 이현석 원장이 협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 서울시립대 제공

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서울시립대학교와 서울특별시 서울의료원이 서울 시민의 건강 향상과 공공보건의료 발전을 위해 본격적인 상호 협력체계 구축에 나섰다.서울시립대는 지난 9일 서울시립대 총장실에서 서울의료원과 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 협약은 서울시 산하의 대표 교육기관과 공공의료기관이 각자의 전문성을 융합해 시너지를 내기 위해 추진됐다. 양 기관은 향후 교육·연구·진료 등 다방면에서 긴밀한 협력 기반을 다질 계획이다.이번 협약에 따라 서울의료원의 우수한 전문 의료 인력들이 서울시립대 강의에 직접 참여해 현장 중심의 교육을 지원하게 된다. 또한 양 기관은 서울시 공공보건 의료분야 전문 인력을 양성하기 위한 맞춤형 교육 프로그램을 공동으로 개발하고 운영할 예정이다.시민들을 위한 공공의료 서비스 질 향상 연구도 본격화된다. 두 기관은 학술행사와 정책토론회를 공동 개최하고, 보건의료 분야의 공동 연구와 지식·학술 정보 교류를 활발히 이어가기로 했다. 아울러 서울의료원은 서울시립대 구성원의 건강 증진을 위해 건강검진 및 진료 지원 서비스도 제공할 방침이다.원용걸 서울시립대 총장은 “이번 협약은 서울시 산하 대학과 공공병원이 교육과 진료라는 상호 강점을 살려 상생할 수 있는 좋은 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 서울 시민의 건강과 삶의 질 향상을 위해 두 기관이 지속적으로 협력해 나가겠다”라고 말했다.