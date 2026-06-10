광주도시공사, 5년간 ‘사랑의 PC’ 500대 나눴다

10일 한국IT진흥회에 전산장비 73대 전달…누적 500대 돌파

사회 보호계층 정보화 격차 해소…ESG 사회공헌 모델로 안착

이미지 확대 광주도시공사는 10일 본사에서 한국IT진흥회 관계자 등이 참석한 가운데 ‘사랑의 PC 나눔’ 전달식을 개최했다. 광주광역시도시공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 광주도시공사는 10일 본사에서 한국IT진흥회 관계자 등이 참석한 가운데 ‘사랑의 PC 나눔’ 전달식을 개최했다. 광주광역시도시공사 제공

세줄 요약 광주도시공사가 ‘사랑의 PC 나눔’ 전달식을 열고 데스크톱과 모니터 73대를 기증했다. 최근 5년간 누적 기부는 500대에 이르렀으며, 내용연수가 지난 장비를 재활용해 탄소 배출을 줄이고 아동·장애인 복지시설 등에 보급하고 있다. 사랑의 PC 나눔 전달식 개최

최근 5년간 PC 기부 500대 달성

복지시설 무상 보급과 정보격차 해소

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광주도시공사는 10일 오전 본사 15층 중회의실에서 한국IT진흥회 관계자 등이 참석한 가운데 ‘사랑의 PC 나눔’ 전달식을 개최했다.이날 광주도시공사가 기증한 물품은 데스크톱 PC와 모니터 등 총 73대 규모다. 이번 기증을 포함해 광주도시공사의 최근 5년간 PC 기부는 총 500대에 이른다.광주도시공사의 PC 기증은 내용연수가 지났지만 활용 가치가 높은 장비를 선별, 자원 순환(리사이클링)을 통해 탄소 배출을 줄이고 지역사회의 정보화 격차를 해소하기 위한 ‘상생 협력 모델’이다.광주도시공사는 사내 자산 관리 절차를 체계화하여 매년 기증 가능한 장비를 분류하고 실사부터 폐기 대상 장비의 분류, 활용할 수 있는 장비 기증에 이르기까지 일련의 나눔 순환 프로세스를 구축하며 지속 가능한 실천 기반을 마련했다.기증품은 데이터 폐기 및 재조립 과정을 거쳐 아동·장애인 복지시설 등 디지털 기기 접근이 어려운 사회 보호계층에게 무상으로 보급된다.광주도시공사는 앞으로도 환경 보호와 사회적 책임을 동시에 충족하는 ESG 기반 사회공헌 활동을 지속 발굴해 공공기관의 의무를 다할 방침이다.김승남 사장은 “재탄생한 전산 장비가 디지털 정보 접근에 어려움을 겪는 이웃들에게 유용한 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 자원 순환을 통한 친환경 가치 실현과 사회 보호계층을 위한 나눔 활동을 꾸준히 전개하겠다”고 말했다.