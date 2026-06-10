[속보] 신안산선 공사 30대 노동자 15m 아래로 추락 사망… 포스코이앤씨 “끝까지 책임” 사과

세줄 요약 신안산선 철도 공사 현장에서 30대 하청노동자가 개구부 확장 작업 중 15m 아래로 추락해 숨졌다. 포스코이앤씨는 깊이 사과하며 안전이 완전히 확보될 때까지 작업 중지 등 모든 조치를 하겠다고 밝혔다. 당국은 사고 원인과 중대재해법 위반 여부를 조사 중이다. 신안산선 공사서 30대 하청노동자 추락 사망

포스코이앤씨, 유족에 사과와 책임 이행 약속

당국, 작업 중지 후 중대재해법 위반 조사 착수

이미지 확대 2025년 4월 11일 발생한 경기 광명시 일직동 신안산선 공사 현장 붕괴 사고 모습. 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 2025년 4월 11일 발생한 경기 광명시 일직동 신안산선 공사 현장 붕괴 사고 모습. 연합뉴스 자료사진

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신안산선 철도 공사 현장에서 30대 노동자가 15m 아래로 추락해 숨진 사고와 관련해 시공사인 포스코이앤씨가 “깊은 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.포스코이앤씨는 이날 임직원 명의로 발표한 사과문에서 “고인의 명복을 빌며 무엇보다 소중한 가족을 잃으신 유족들께 깊은 애도와 위로의 말씀을 전한다”며 이같이 말했다.이어 “그동안 신안산선 현장 전체에 대해 외부 전문가들과 함께 안전 점검을 진행했으나, 아직 충분하지 않다는 점을 뼈저리게 느끼고 있다”면서 “안전이 완전히 확보될 때까지 작업 중지 등 할 수 있는 모든 조치를 다하겠다”고 밝혔다.포스코이앤씨는 또 “유족들께 지원을 아끼지 않고 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 임직원 모두 함께 끝까지 책임을 다하겠다”고 강조했다.고용노동부 등에 따르면 전날 오후 5시 26분쯤 서울 관악구 신안산선 3-2 복선전철 공사 현장에서 하청노동자 A(35)씨가 케이블 트레이 설치를 위한 개구부 확장 작업 중 약 15m 아래 개구부로 추락해 숨졌다.관할청인 서울남부지청 중대재해수사과와 서울관악지청 산재예방감독과, 안전보건공단은 즉시 사고 조사에 착수하고 작업 중지 조치했다. 사고 원인과 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부도 수사 중이다.포스코이앤씨가 시공하는 신안산선 공사 현장에서 노동자 사망 사고가 발생한 것은 이번이 처음이 아니다.앞서 지난해 4월 11일 경기 광명시 일직동 신안산선 복선전철 5-2공구 지하터널 공사 현장에서 붕괴 사고가 일어나 포스코이앤씨 소속 근로자 1명이 숨지고 굴착기 기사 1명이 다쳤다.같은 해 12월에는 서울 여의도역 인근 4-2공구에서 철근 추락으로 50대 작업자가 사망했다.