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광주 도심 종합병원 처치실서 화재

서미애 기자
서미애 기자
입력 2026-06-10 09:51
수정 2026-06-10 09:57
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환자·의료진 100여 명 긴급 대피

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광주시의 한 종합병원에서 9일 오후 화재가 엄습해 환자와 의료진 등 100여 명이 건물 밖으로 긴급 대피하는 긴박한 상황이 전개됐다.
광주시의 한 종합병원에서 9일 오후 화재가 엄습해 환자와 의료진 등 100여 명이 건물 밖으로 긴급 대피하는 긴박한 상황이 전개됐다.


광주시의 한 종합병원에서 9일 오후 화재가 엄습해 환자와 의료진 등 100여 명이 건물 밖으로 긴급 대피하는 긴박한 상황이 전개됐다.

10일 광주소방본부에 따르면, 9일 오후 4시 40분경 광산구 소재 모 종합병원 2층 처치실 내에서 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다.

자칫 대형 참사로 이어질 수 있는 병원 화재의 특성을 고려해 소방 당국은 즉시 장비 7대와 정예 인력 20여 명을 현장에 급파했으며, 신고 접수 10여 분 만에 주불을 완전히 진화하며 추가 확산을 저지했다.

다행히 신속한 초동 대처 덕분에 직접적인 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 확인됐다.

그러나 화재 여파로 인해 병동에 머물던 입원 환자들과 의료진 등 100여 명이 한꺼번에 건물 밖으로 몸을 피하는 과정에서 적지 않은 혼선과 소동이 빚어졌다.



경찰과 소방 당국은 이번 화재가 처치실 내 비치된 의료 장비에서 발화한 것으로 보고, 현장 정밀 감식을 통해 정확한 화재 원인과 경위를 규명 중이다.
광주 서미애 기자
세줄 요약
  • 광주 종합병원 처치실 화재 발생
  • 환자·의료진 100여 명 긴급 대피
  • 소방 10여 분 만에 주불 진화
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