헬기 타고 복숭아 축제 즐긴다…세종시민 480명 선발

하늘에서 지역을 둘러볼 수 있는 특별한 경험

UH-60 블랙호크 헬기. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 UH-60 블랙호크 헬기. 서울신문 DB

세줄 요약 세종시가 7월 조치원 복숭아 축제에서 블랙호크 헬기 탑승 체험을 처음 운영한다. 25~26일 이틀간 고복저수지와 시민운동장, 오송역 일원을 약 10분간 둘러보는 코스다. 13세 이상 세종시민 480명을 온라인 신청과 추첨으로 선발한다. 조치원 복숭아 축제 특별 체험, 헬기 탑승 모집

블랙호크 투입, 10분간 세종 주요 명소 순회

세종시민 480명 선발, 온라인 신청과 추첨 진행

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내달 열리는 조치원 복숭아 축제 기간 헬기를 타고 지역을 둘러볼 기회가 마련된다.세종시는 7월 24~26일 개최하는 ‘제24회 세종 조치원 복숭아 축제’의 특별 프로그램인 ‘헬기 탑승’ 참가자를 모집한다고 10일 밝혔다. 헬기 탑승 체험은 7월 25~26일 이틀간 진행하며 육군 항공대대의 기동헬기인 블랙호크(UH-60)가 투입된다. 연서면 항공대대를 출발해 고복저수지와 세종 시민운동장, 오송역 일원을 순회한 뒤 복귀하는 경로로 약 10분간 탑승한다.참가 신청은 11~20일까지 온라인(구글 폼)에서 접수한다. 신청은 13세 이상(2013년 6월 10일 이전 출생자) 세종시민만 가능하며 가족(드레스코드)은 초등학생 이상도 신청할 수 있다. 시는 군 소음피해 지역인 연서면 주민과 가족·개인 등 총 480명을 선발할 예정이다. 드레스코드 신청자는 복숭아 축제를 상징하는 분홍색 옷이나 모자 등의 아이템을 착용한 사진을 첨부해야 한다. 인원 초과 시 공개 추첨으로 참가자를 선정하고 당첨자는 25일 개별 문자로 안내할 예정이다.올해 조치원 복숭아 축제는 7월 24～26일 세종 시민운동장과 도도리파크 일원에서 열리며 복숭아 특별판매전과 복숭아 맥주 밤마실 등 다양한 프로그램을 진행한다.김회산 세종시 도농상생국장은 “헬기 탑승 체험은 올해 처음 선보이는 시민 체험 콘텐츠”라며 “지역에 대한 특별한 추억을 선사할 수 있도록 안전을 최우선으로 준비하겠다”고 밝혔다.