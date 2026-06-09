공권력 조롱한 시위대… 경찰 검문하고 “공안이냐” 모욕까지

잠실 개표소 봉쇄 시위 과열 양상

이미지 확대 대학가까지 ‘선관위 규탄’ 확산 9일 서울의 한 대학교 학생회관 앞에 최근 학생들이 ‘중앙선거관리위원회의 투표용지 부족사태’와 관련해 작성한 ‘부실한 관리로 민주주의의 가치를 훼손한 선관위를 규탄한다’라는 제목의 대자보가 붙어있다. 다른 학교에서도 ‘내란 세력에게 빌미를 준 선관위를 규탄한다’는 대자보가 내걸렸다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대학가까지 ‘선관위 규탄’ 확산 9일 서울의 한 대학교 학생회관 앞에 최근 학생들이 ‘중앙선거관리위원회의 투표용지 부족사태’와 관련해 작성한 ‘부실한 관리로 민주주의의 가치를 훼손한 선관위를 규탄한다’라는 제목의 대자보가 붙어있다. 다른 학교에서도 ‘내란 세력에게 빌미를 준 선관위를 규탄한다’는 대자보가 내걸렸다.

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세줄 요약 투표용지 부족 사태로 시작된 잠실 개표소 봉쇄 시위가 닷새째 이어지며 과격 양상으로 번졌다. 일부 시위대는 경찰관의 신분을 확인하고 통제를 시도했으며, 중국 공안·간첩 등 모욕과 SNS 박제까지 벌어졌다. 경찰은 소극 대응 비판 속에 불법행위 엄정 조치를 예고했다. 잠실 개표소 봉쇄 시위 닷새째 지속

경찰 검문·모욕·SNS 박제 논란 확산

경찰청 불법행위 엄정 대응 예고

2026-06-10 10면

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6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 계기로 시작된 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’가 닷새째 이어지는 가운데, 시위대 일부가 현장 관리를 위해 투입된 경찰관을 조롱하거나 심지어는 통제하는 모습까지 보이면서 논란이 일고 있다. 이를 지켜보는 시민들의 불안감도 덩달아 커지고 있다.9일 경찰 등에 따르면 서울 송파구 잠실 올림픽공원의 개표소를 둘러싼 이번 시위는 별도의 집회·시위 신고 없이 닷새째 진행되고 있다. 당초 투표용지 부족 사태에 분노한 청년층이 참정권을 외치며 자발적으로 모여들었으나, 주말이 지나면서 청년들과 일반 시민들은 빠지고 보수 성향 유튜버와 부정선거론자들이 합류하며 분위기가 크게 달라졌다.현장에선 과열된 시위대가 공권력을 통제하는 아찔한 상황까지 빚어지고 있다. 개표소로 사용된 올림픽공원 핸드볼경기장에는 자원봉사자를 자처한 일부 시위대가 경찰 기동대원의 마스크와 선글라스 등 진압 장비를 확인하고 근무 투입을 막아서는가 하면, 이곳에서 경기를 준비하는 대한체육회 직원과 선수들조차 출입을 제한하고 있다.온·오프라인을 넘나드는 맹목적 음모론도 현장 경찰을 옥죄고 있다. 시위 현장에서 순찰을 돌던 김모 경정은 공무원증을 요구하는 시위대에게 40분 넘게 에워싸여 “테무(중국 쇼핑몰) 경찰”이라는 모욕을 당했다. 조모 경사 역시 “말투가 이상하다. 중국 공안 아니냐”는 조롱을 들었고, 장발을 한 모 경장은 “간첩이 확실하다”며 얼굴이 소셜미디어(SNS)에 박제돼 사이버 괴롭힘을 당하고 있다.하지만 경찰은 집회·시위 주최가 명확하지 않아 집시법으로 관리하기 어렵다며 지켜만 보고 있다. 문제는 이런 상황을 관망하는 시민의 불안도, 경찰 내부의 불만도 커지고 있다는 점이다. 인근 지하철역을 자주 이용하는 20대 박모씨는 “지하철역으로 들어가려는데 제 앞에까지 와서 ‘부정선거’라고 소리를 질러서 놀랐다”며 “시위대가 역으로 경찰 공권력을 통제한다고 하는데 시위가 과격해지는 거 같아 걱정”이라고 말했다.전문가들은 경찰 지휘부의 소극적 대응을 지적했다. 김영식 순천향대 경찰행정학과 교수는 “공권력이 무너지면 시위대는 스스로를 정의로운 자경단으로 착각해 군중심리에 휩쓸리기 쉽다”며 “마찰을 피하려는 소극적 태도는 오히려 시위 격화를 방조할 수 있다”고 진단했다.논란이 커지자 경찰청은 이날 입장문을 내고 “헌법상 기본권에 해당하는 정당한 의사 표현은 최대한 존중하나, 시민 등을 대상으로 한 폭행과 강요 등 불법행위 대해선 엄정하게 조치하겠다”고 밝혔다. 이어 “허위사실 유포 등으로 피해를 겪은 현장 경찰관에 대해서도 경찰청 차원의 대응 방안을 강구하겠다”고 덧붙였다.