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상습 체납 “딱 걸렸어”

서울 강남구청 관계자가 9일 구리·남양주 톨게이트 판교 방면에서 상습 체납 차량을 단속하고 있다. 서울시와 자치구, 경찰청, 한국도로공사는 이날 2회 이상 자동차세 체납 차량, 과속·신호 위반 과태료 30만원 이상 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 차량을 단속했다. 뉴스1