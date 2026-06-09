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[포토] 노지 수국과 함께

입력 2026-06-09 14:08
수정 2026-06-09 14:08
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세줄 요약
  • 일부 지역 소나기와 국지적 빗방울
  • 경기 북부·강원 북부내륙 비 가끔
  • 아침 13∼17도, 낮 24∼30도 예보


수요일인 10일은 일부 지역에서 소나기가 내리겠다.

새벽부터 아침 사이 경기 북부와 강원 북부 내륙에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

경기 북부 내륙과 강원 북부, 강원 중부내륙에는 오전부터 저녁 사이 비가 가끔 내리겠다.

예상 강수량은 경기 북부 내륙과 강원 북부, 강원 중부내륙이 5∼20㎜, 서해5도가 5㎜ 안팎이다.

아침 최저기온은 13∼17도, 낮 최고기온은 24∼30도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼1.5ｍ, 서해 0.5∼1.0ｍ로 예상된다.
온라인뉴스부
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