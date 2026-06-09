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에어컨 실외기 설치하던 작업자 2명 추락사

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-06-09 23:02
수정 2026-06-10 00:07
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세줄 요약
  • 부산 사상구 아파트 실외기 설치 중 추락사
  • 40대 작업자 2명 병원 이송 뒤 모두 사망
  • 경찰, 발코니 창틀 붕괴 가능성 조사
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119구급대 자료 이미지. 서울신문DB
119구급대 자료 이미지. 서울신문DB


부산 사상구의 한 아파트에서 에어컨 실외기 설치 작업을 하던 작업자 2명이 추락해 숨지는 사고가 9일 발생했다.

경찰에 따르면 이날 낮 12시 22분쯤 사상구 주례동의 한 아파트에서 에어컨 실외기 설치 작업을 하던 40대 남성 2명이 추락했다.

이들은 사고 직후 병원으로 이송됐으나 치료 중 모두 숨졌다.

사고 당시 두 사람은 아파트 외부에서 실외기 설치 작업을 진행 중이었다.

경찰은 발코니 창틀이 무너지면서 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.
권윤희 기자
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