민형배 전남광주대전환기획위 고문에 이광재 의원

특별고문역에 허석 전 순천시장, 주은기 전 삼성전자 부사장 등 임명

자문위원장에 주정민 전남대 교수, 김준하 광주과학기술원 교수 합류

고문단·대변인·비서실 인선 완료…특별위 등 추가 인선 조만간 발표

이미지 확대 지난 8일 전남 나주 빛가람복합문화체육센터에서 민형배 전남광주통합특별시장 당선인 인수위원회인 ‘전남광주대전환기획위원회’ 출범식이 열렸다. 전남광주대전환기획위 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 8일 전남 나주 빛가람복합문화체육센터에서 민형배 전남광주통합특별시장 당선인 인수위원회인 ‘전남광주대전환기획위원회’ 출범식이 열렸다. 전남광주대전환기획위 제공

세줄 요약 민형배 전남광주통합특별시장 당선인의 인수위가 이광재 의원을 고문으로 위촉하고, 교수·전문가·전직 기업인 등으로 자문단과 특별보좌역, 비서실, 대변인 인선을 추가 발표했다. 통합특별시 출범 준비를 본격화하는 모습이다. 이광재 의원 고문 위촉, 자문단 확대 발표

교수·전문가·전직 기업인 등 대거 합류

비서실·대변인 인선으로 출범 준비 본격화

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민형배 전남광주통합특별시장 당선인의 인수위원회인 전남광주대전환기획위원회(이하 대전환기획위원회)가 9일 고문단과 대변인, 비서실 인선을 추가 발표했다.이광재 국회의원(경기 하남시갑)이 고문을 맡았고, 자문위원장에는 주정민 전남대학교 교수와 김준하 광주과학기술원 교수가 각각 선임됐다.특별고문역에는 허석 전 순천시장(자치분권), 주은기 전 삼성전자 부사장(경제), 이병택 전남대 명예교수(산업), 양인상 이화여대 물리학과 교수(과학기술), 김승휘 전 광주지법 부장판사(법률)가 임명됐다.특별보좌역에는 김수형 전남대학교 교수(AI), 정광복 자율주행기술개발혁신사업단 단장(모빌리티), 정은호 전 한전 경제경영연구원장(에너지), 홍원표 전 삼성전자 사장(반도체)이 임명됐다.김형석 화순 전남대 의과대학 교수(바이오헬스), 김명중 전 EBS 사장(문화콘텐츠), 박상현 ㈜싸이먼트 대표(디지털), 김선일 대통령직속 농어업·농어촌특별위원회 위원(농축수산)도 합류했다.당선인 비서실은 윤주식 전 국회의원 보좌관이 비서실장을 맡았고, 김기봉 전 국회의원 보좌관이 공보단장, 박수기 광주시의회 의원이 일정팀장, 신준섭 아토모스 대표가 홍보팀장을 맡는다.전남광주대전환기획위원회 대변인에는 황풍년 전 문화재단 대표와 김광란 전 광주시의회 의원이 임명됐고, 당선인 대변인에는 양은숙 변호사와 이정우 전 더불어광주연구원장이 맡게 됐다.대전환기획위원회 관계자는 “임명된 인사들은 통합특별시 출범 준비를 지원하고 주요 현안에 대한 자문과 소통, 당선인 업무 지원을 담당하게 된다”며 “특별위원회 등 추가 인선도 조만간 발표할 예정”이라고 밝혔다.