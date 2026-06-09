낙동강 울주 사연호 지점 조류경보 ‘관심’

세줄 요약 낙동강유역환경청이 9일 오후 6시를 기해 울산 울주군 사연호 지점에 조류경보 관심 단계를 발령했다. 반연리와 취수탑에서 측정한 유해 남조류 세포 수가 이틀 연속 기준을 넘었고, 관계기관 전파와 정수처리 강화를 요청했다. 사연호 조류경보 관심 단계 발령

유해 남조류 기준 초과, 이틀 연속 확인

취수구 살수장치 가동과 정수처리 강화

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낙동강유역환경청은 9일 오후 6시를 기해 낙동강 울산 울주군 사연호 지점에 조류경보 ‘관심’ 단계를 발령했다.조류경보제는 수돗물을 안전하게 공급하기 위해 상수원 등의 녹조 발생 상황을 확인하는 제도로, 유해 남조류 세포 수가 2회 연속 ㎖당 1000개를 넘으면 ‘관심’, 1만 개 이상이면 ‘경계’, 100만 개 이상이면 ‘대발생’ 단계가 발령된다.사연호 지점 반연리에서 측정된 유해 남조류 세포 수는 지난 1일 ㎖당 1450개, 이날 1050개였다. 같은 지점 취수탑에서는 지난 1일 ㎖당 1300개, 이날 1100개 측정됐다.사연호 지점의 조류경보 관심 단계 발령은 지난해 9월, 2024년 8월에 이뤄진 것과 비교하면 이른 편이다. 2022년과 2023년에는 조류경보가 발령되지 않았다.낙동강청은 조류경보 발령 사실을 관계기관에 전파하고, 취수구 살수장치 가동, 정수처리 및 분석 강화, 오염원 점검 강화 등을 요청했다.