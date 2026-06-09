[속보]법원, 10일 오후 3시 잠실7동 제2투표소 현장검증

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[속보]법원, 10일 오후 3시 잠실7동 제2투표소 현장검증

손지연 기자
손지연 기자
입력 2026-06-09 18:21
수정 2026-06-09 18:21
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서울 송파구 잠실7동 제2투표소. 연합뉴스
서울 송파구 잠실7동 제2투표소. 연합뉴스


[속보] 법원, 10일 오후 3시 잠실7동 제2투표소 현장검증

손지연 기자
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