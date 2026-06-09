충북참여연대 “선관위는 관리감독 체계 쇄신하라”

세줄 요약 충북참여자치시민연대가 지방선거 당일 단양의 투표용지 부족과 청주의 선거인명부 1296명 누락을 지적하며 선관위의 관리 부실을 비판했다. 조사 결과 공개와 책임자 조치, 선거관리체계 전면 재점검도 요구했다. 단양 투표용지 부족, 청주 명부 누락 지적

선관위 관리 부실로 참정권 훼손 우려 제기

조사 공개와 책임자 조치, 체계 쇄신 촉구

이미지 확대 충북도선거관리위원회가 발표한 대국민 사과문. 닫기 이미지 확대 보기 충북도선거관리위원회가 발표한 대국민 사과문.

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6·3 지방선거 당일 발생한 투표용지 부족과 선거인명부 누락과 관련해 충북 시민단체가 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.충북참여자치시민연대는 9일 성명을 통해 “단양군에서 투표용지 부족 사례가 발생했고, 청주에서는 1296명의 선거인명부가 누락되는 사고가 벌어졌다”며 “선거관리 부실로 선거제도에 대한 국민적 신뢰가 크게 흔들리고 있다”고 지적했다.이어 “투표용지와 선거인명부는 국민의 참정권을 실질적으로 보장하는 최소한의 민주주의 장치”라며 “시민들의 실망과 분노를 결코 가볍게 여겨서는 안 된다”고 강조했다.향후 조치와 관련해서는 “선관위는 조사 결과를 국민에게 투명하게 공개하고 책임이 확인된 관계자에 대해서는 합당한 조치를 취해야 한다”며 “선거인명부 작성과 투표용지 수급 등 선거관리체계 전반을 재점검하고 관리감독체계 쇄신에 나서야 한다”고 촉구했다.선거일인 지난 3일 오전 6시 10분쯤 청주 성화개신죽림동 제5투표소에 비치된 선거인명부에서 1296명의 유권자 이름이 누락돼 유권자들이 불편을 겪었다. 이 때문에 투표를 못한 유권자가 있는 것으로 알려졌다. 충북도 선관위는 한두 명 정도로 파악하고 있다.이와 관련해 충북도 선관위는 대국민 사과문을 냈다.충북 단양 영춘면 제2투표소에서는 투표용지를 100매만 준비했다가 부족할 것으로 예상되자 선관위에 연락해 40매를 추가로 받았다. 당시 투표용지가 남아 있어 유권자가 대기하거나 투표를 못 하는 상황은 벌어지지 않았다.