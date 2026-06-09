K-콘텐츠가 세계와 만나는 곳…부산콘텐츠마켓 10일 개막

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

K-콘텐츠가 세계와 만나는 곳…부산콘텐츠마켓 10일 개막

신정훈 기자
입력 2026-06-09 15:19
수정 2026-06-09 15:19
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 부산콘텐츠마켓 20회 개막, 벡스코 개최
  • 55개국 700개 업체 참여, 거래 플랫폼 위상
  • 중국공동관 첫 공식 참가, 재진입 신호
이미지 확대
제20회 부산콘텐츠마켓. 부산시 제공
제20회 부산콘텐츠마켓. 부산시 제공


제20회 부산콘텐츠마켓(BCM2026)이 10일부터 12일까지 벡스코에서 열린다.

2007년 첫 출범 이후 20회를 맞이하는 의미 있는 행사로, 55개국 700개 업체 2300여 명의 구매자와 판매자가 참가한다.

올해 주제는 ‘K-콘텐츠가 세계와 만나는 곳, 부산’(Where K-Content Meets the World-Busan)’으로, 20년간 K-콘텐츠 해외 진출의 핵심 교두보로 성장해 온 부산콘텐츠마켓이 아시아 최대 콘텐츠 거래 플랫폼으로서의 위상을 입증하는 자리가 될 것으로 보인다.

올해는 K-콘텐츠 거래부터 투자유치, 글로벌 트렌드 논의, 20주년 기념행사까지 그 어느 해보다 풍부한 프로그램으로 채워진다.

주목할 대목은 중국 광전총국(NRTA) 주최 ‘중국공동관’의 공식 참가이다. 한국 콘텐츠 시장에 중국 정부 주최 행사로는 처음 참가하는 것이어서 K-콘텐츠의 중국 시장 재진입 가능성을 가늠할 수 있는 의미 있는 신호로 주목된다.

개막식에서는 중국 휴머노이드 로봇 1위 기업 유니트리(Unitree)의 K-POP 공연과 함께 BCM2036 미래비전 선포식, BCM 20주년 특별시상식이 진행되어 20주년의 의미를 더한다.

‘칸시리즈×부산’(CANNESERIES×BUSAN)에서는 올해 칸시리즈 경쟁·비경쟁 부문 선정작 7편(해외 4편·국내 3편)을 상영하며, 핑크카펫 행사와 주연 배우와의 만남도 마련된다.
부산 신정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
올해 부산콘텐츠마켓의 주요 의미는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로