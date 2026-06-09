2028 세계디자인수도 부산 홍보관 ‘준호의 산책’ 운영

세줄 요약 부산시가 11일부터 14일까지 벡스코에서 열리는 부산디자인페스티벌에 2028 세계디자인수도 부산 홍보관 ‘준호의 산책’을 마련한다. 이준호 배우의 감성과 스토리텔링을 더해 부산의 낮과 밤을 따라 도시디자인을 체험하도록 구성한다. 벡스코 디자인페스티벌서 홍보관 운영

이준호 감성 더한 부산 도시디자인 체험

4개 테마 공간으로 공공디자인 소개

이미지 확대 2028 세계디자인수도(WDC) 부산홍보관 준호의 산책. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2028 세계디자인수도(WDC) 부산홍보관 준호의 산책. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 11일부터 14일까지 벡스코에서 열리는 ‘제8회 부산디자인페스티벌’에서 2028 세계디자인수도(WDC) 부산 홍보관 ‘준호의 산책’을 운영한다고 9일 밝혔다.2028 세계디자인수도 부산의 비전과 도시브랜드 가치를 시민에게 친근하게 전달하기 위해 마련한 이벤트로 세계디자인수도 부산 홍보대사 이준호 배우의 감성과 스토리텔링을 접목해 ‘부산의 낮과 밤’을 따라 도시디자인 콘텐츠를 경험할 수 있도록 구성했다.홍보관은 준호의 방, 유니버설 버스 스테이션, 광안 브릿지, 세계디자인수도 부산 가든 등 4개 테마 공간으로 구성되며, 국제 디자인 공모전 선정작 전시 등을 통해 각 테마별 디자인적 요소를 시민이 직접 체험할 수 있도록 했다.준호의 방은 포토월과 감성 인테리어를 통해 세계디자인수도 부산의 브랜드 이미지를 자연스럽게 경험할 수 있는 공간이다. 유니버설 버스 스테이션은 공공시설 표준디자인으로 구현된 버스 정류소를 재현했다.광안 브릿지에서는 광안대교 경관조명 디자인 등을 소개한다. 세계디자인수도 부산 가든은 우수 공공디자인 국제 공모전 선정작인 벤치, 자전거 보관대 등을 실물로 제작·배치해 도시환경 속 디자인의 역할을 체감할 수 있도록 했다.