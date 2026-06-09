뛰는 손흥민 향해…“군대도 안 갔다 온 것들이” 현장 ‘막말 논란’ 일파만파

세줄 요약 2026 북중미 월드컵을 앞두고 멕시코에서 훈련 중인 손흥민의 영상에 병역 의무를 비하하는 현장음이 그대로 노출돼 파장이 일었다. 누리꾼들은 국가대표 폄훼라며 반발했고, JTBC는 문제 발언을 묵음 처리한 편집본을 다시 올렸다. 손흥민 훈련 영상에 병역 비하 발언 노출

누리꾼들 국가대표 폄훼라며 강한 반발

JTBC, 문제 부분 묵음 처리해 재게재

이미지 확대 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 중심으로 확산 중인 ‘2026 북중미 월드컵’ 축구 국가대표팀 선수들의 병역 의무 관련 현장 막말 편집 영상 일부. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 중심으로 확산 중인 ‘2026 북중미 월드컵’ 축구 국가대표팀 선수들의 병역 의무 관련 현장 막말 편집 영상 일부. SNS 캡처

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이미지 확대 대한민국 축구대표팀 손흥민(오른쪽 두번째)이 지난 6일(현지시간) 멕시코 할리스코 과달라하라에 위치한 치바스 베르데 바예 훈련장에서 열린 ‘2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 피파 커뮤니티 트레이닝’(오픈 트레이닝)에서 환하게 웃고 있다. 2026.6.7. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 대한민국 축구대표팀 손흥민(오른쪽 두번째)이 지난 6일(현지시간) 멕시코 할리스코 과달라하라에 위치한 치바스 베르데 바예 훈련장에서 열린 ‘2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 피파 커뮤니티 트레이닝’(오픈 트레이닝)에서 환하게 웃고 있다. 2026.6.7. 뉴스1

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2026 북중미 월드컵 개막을 앞두고 멕시코 현지 훈련에 매진 중인 대한민국 축구 국가대표팀 주장 손흥민의 훈련 영상에서 부적절한 대화가 담긴 현장음이 그대로 노출돼 파장이 일고 있다.9일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)를 중심으로 확산 중인 해당 영상에는 훈련장을 뛰고 있는 손흥민을 향해 병역 의무를 거론하며 비난을 쏟아내는 남성들의 목소리가 담겼다.영상 속 한 남성은 손흥민을 향해 “주장이라 소대장 뛰듯이 뛰는 건가”, “군대에서 뛰는 것처럼 저렇게 뛰네”라고 언급했다.이어 다른 남성은 대표팀 선수들을 겨냥해 “군대도 안 갔다 온 것들이, 씨~”, “군대의 ‘군’자도 모르는 XX들이”라며 거친 비속어를 섞어 비난을 이어갔다.당시 주변에 있던 한 여성이 카메라를 의식한 듯 “카메라, 카메라”라고 말하며 제지했으나 이들은 아랑곳하지 않고 발언을 멈추지 않았다.영상 속 대화 내용이 알려지자 누리꾼들은 “월드컵이 코앞인데 국가대표 선수를 폄훼하지 마라” “군대 다녀온 게 인생 최대 업적이냐” 등 분노를 표출했다.특히 해당 영상이 방송사 채널을 통해 공개됐다는 점에서 발언자가 취재진이 아니냐는 의혹까지 제기됐다. 논란이 커지자 JTBC는 기존 영상을 비공개 처리하고 문제의 발언을 묵음 처리한 편집본을 재게재한 것으로 알려졌다.그러나 이후에도 JTBC 측 해명 내용이 담긴 캡처본이 공유되며 논란은 더욱 커지는 모양새다.JTBC는 “카메라 특성상 주변 소리가 상당히 크게 잘 들어온다”며 “이날은 오픈 트레이닝으로 진행돼 현장에 많은 사람들이 있었고 불특정 다수의 음성이 현장음으로 들어간 것”이라고 설명했다.이어 “현장에서는 해당 소음을 인지하지 못했으나 추후 댓글을 통해 문제를 확인한 뒤 묵음 처리했다”고 덧붙였다.한편 손흥민 선수는 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임 금메달 획득으로 병역 특례 대상자가 됐다. 이후 2020년 제주도에서 해병대 제9여단 훈련소에 입소해 3주간의 기초군사훈련을 수료했고 병역특례자에게 부여되는 544시간의 봉사활동까지 마쳐 병역 관련 모든 절차를 완료했다.