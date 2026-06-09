경찰, 인천 선거법 위반 수사 본격화…대상자 124명

세줄 요약 인천경찰청이 6·3 지방선거 관련 공직선거법 위반 혐의자 124명, 64건에 대한 수사를 본격화했다. 선관위 고발·수사 의뢰 8명과 고소·고발, 첩보로 시작된 116명이 대상이며, 유정복 시장과 김찬진 당선인, 박종진 위원장 등이 포함됐다. 인천경찰청, 선거법 위반 124명 수사 본격화

선관위 고발 8명, 고소·고발·첩보 116명 포함

유정복 시장·김찬진 당선인 등 주요 대상

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경찰이 6·3 지방선거 인천 지역 공직선거법 위반 혐의자에 대한 수사를 본격화한다.인천경찰청은 인천 지역 지방선거 관련 선거법 위반 수사 대상은 총 124명(64건)이라고 9일 밝혔다.이중 8명은 인천시선거관리위원회의 고발·수사 의뢰 사건이며 나머지 116명은 후보자와 선거 관계자 간 고소·고발, 경찰 첩보 등을 통해 수사가 시작된 사건이다.주요 수사 대상자에는 배우자의 가상자산 누락 의혹으로 고발된 유정복 인천시장과 사전선거운동 혐의로 고발된 김찬진 제물포구청장 당선인, 공천 헌금 의혹이 제기된 국민의힘 박종진 연수갑 조직위원장 등이다.인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 유 시장 배우자의 가상자산 신고 누락 의혹과 관련해 최근 고발인 조사를 마치고 조만간 유 시장 측에 대한 조사를 진행할 방침이다. 이와 관련 유 시장 측이 언론인 등을 허위사실 유포 혐의로 맞고발한 사건도 함께 수사한다.