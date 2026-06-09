인제군, 중소기업 해외시장 개척 지원 ‘든든’

세줄 요약 인제군이 지역 중소기업의 해외시장 개척을 위해 홍콩 바이어 초청 수출 상담회와 베트남 하노이 우수제품 시연회를 잇달아 열었다. 인제·홍천 기업 14곳이 상담에 참여했고, 황태·낫또 등 식음료를 선보이며 판로 확대 가능성을 확인했다. 홍콩 바이어 초청 수출 상담회 개최

인제·홍천 기업 14곳 온오프라인 상담

베트남 하노이 우수제품 시연회 진행

이미지 확대 강원 인제군은 지난달 30일 베트남 하노이 뫼벤픽 리빙웨스트 호텔에서 인제 우수제품 시연회를 개최했다. 인제군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 인제군은 지난달 30일 베트남 하노이 뫼벤픽 리빙웨스트 호텔에서 인제 우수제품 시연회를 개최했다. 인제군 제공

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강원 인제군이 지역 내 중소기업의 해외 시장 진출에 힘을 쏟고 있다.군은 지난 8일 인제 정중앙휴게소에서 홍콩 바이어 초청 수출 상담회를 개최했다고 9일 밝혔다. 이 자리에서는 인제와 홍천 기업 14곳이 홍콩 바이어와 온·오프라인으로 수출 상담을 했다.앞선 지난달 30일에는 베트남 하노이 뫼벤픽 리빙웨스트 호텔에서 인제 우수제품 시연회를 열었다. 시연회에는 베트남 호텔 CEO, 수석 셰프, 구매 담당자 50여 명이 참석해 인제산 황태와 낫또, 식음료 등을 맛봤다.군은 홍보물 제작 지원, 해외 인증마크 획득 지원 등 해외 시장 진출을 위한 지원 사업도 강화할 계획이다.군 관계자는 “이번 행사가 수출 성과로 이어질 수 있도록 행정·재정적 지원 등 사후관리에도 노력을 기울이겠다”고 말했다.