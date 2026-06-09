실증 넘어 상용화·해외 진출로…부산시, 블록체인 클러스터 3년차 사업 시동

세줄 요약 부산시가 2026 블록체인 특화 클러스터 조성 사업 착수보고회를 열고 3년차 사업에 들어갔다. 포트아이 상용화, 스마트시티·STO 과제 추진, 14개사 맞춤 지원과 싱가포르·유럽·베트남 진출 지원으로 사업화와 확산을 노린다. 블록체인 특화 클러스터 3년차 사업 착수

포트아이 상용화와 기업 맞춤 지원 확대

싱가포르·유럽·베트남 해외 진출 지원

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 9일 부산국제금융센터에서 ‘2026 블록체인 특화 클러스터 조성 사업’ 착수보고회를 연다고 밝혔다.시는 2019년 부산에 블록체인 규제자유특구가 지정된 이후 수년간 규제 특례사업 실증, 안전성 검증으로 관련 산업 추진을 위한 기반 법령 개정을 이뤄냈다.이러한 성과를 바탕으로 2024년부터 과학기술정보통신부와 함께 지역 블록체인 산업 육성을 위한 클러스터 조성을 추진 중이다. 클러스터 조성에는 3년간 200억원을 투입하며, 마지막 해인 올해는 국비와 시비 78억 2000만원을 투입한다.지난 2년간 클러스터 조성 사업을 통해 투자유치와 고용창출 등 성과를 거뒀으며, 올해는 기업 지원 규모를 더욱 확대해 사업화와 해외 진출을 추진한다.지난 3월부터 진행된 공동프로젝트 과제 공모에서는 스마트엠투엠·㈜포트넥스의 ‘블록체인 기반 해운항만물류 실시간 정보공유 플랫폼(포트아이) 상용화’, 아이쿠카의 ‘블록체인 기반 부산형 스마트시티 라이프 플랫폼 구축’, 마리나체인·DB증권의 ‘블록체인 기반 탄소감축 STO 플랫폼 개발 및 사업화 프로젝트’가 선정됐다.특히 3년 연속 지정과제로 선정된 부산항만공사의 포트아이(Port-i)는 선사·운송사·터미널 등 부산항 이해관계자들이 개별 관리하던 정보를 하나의 디지털 플랫폼으로 통합해 항만 운영 효율성을 높이는 사업이다. 이 플랫폼은 지난 2년간 개발과 실증을 마쳤으며, 올해 부산항 전면 상용화를 통해 항만 운영 효율화와 물류비 절감, 물동량 확대를 본격적으로 추진할 계획이다.또 초기·성장단계인 블록체인 관련 지역 기업 14개사에 사업화 자금 등 맞춤형 지원을 제공한다. 이를 통해 매출 성장과 고용 창출로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다는 게 시의 구상이다.블록체인 산업과 관련해 유연한 규제 환경을 갖춘 글로벌 시장 진출도 추진한다. 싱가포르와 유럽, 베트남 등 주요 시장을 공략하기 위해 기업별 투자 홍보 활동과 비즈니스 상담, 체제비 등을 지원해 기업들이 세계 무대에서 경쟁할 수 있도록 할 예정이다.시 관계자는 “지난 2년간 쌓은 성과를 바탕으로 올해는 기술 실증 단계를 넘어 사업화와 시장 확산에 역량을 집중하겠다. 3개년 사업의 마지막 해인 만큼 그간의 성과가 후속 사업, 민간 투자로 이어지도록 체계적으로 지원하겠다”라고 밝혔다.