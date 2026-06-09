한화에어로 폭발 원인 규명 ‘잰걸음’…세척 기계·배관 등 합동 감식

2일 합동 감식 후 경찰 등 관계 당국 추가 감식 나서

이미지 확대 지난 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장. 대전 공동취재단 닫기 이미지 확대 보기 지난 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장. 대전 공동취재단

세줄 요약 대전경찰청은 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고의 원인과 발화 지점을 찾기 위해 국과수, 소방, 안전보건공단 등과 추가 합동 감식을 했다. 세척 공실 내부 기계 설비와 유류품을 살피며 화약 슬러지 보관과 설비 관리 적절성도 확인할 예정이다. 합동 감식 착수, 발화 지점·원인 규명 집중

세척 공실 기계·배관·유류품 정밀 확인

화약 슬러지 보관·설비 관리 적절성 조사

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7명의 사상자가 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 원인 규명을 위한 추가 합동 감식이 진행됐다.대전경찰청은 9일 오전 10시 30분부터 국립과학수사연구원·소방·안전보건공단 등 관계기관 20여명이 참여한 가운데 감식에 나섰다고 밝혔다. 이날 감식에는 유족 1명이 참관 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.관계 당국은 발화 원인•장소 확인을 위해 56동 세척 공실 내부 기계 설비 등에 대한 정밀 감식과 유류품을 수색할 예정이다. 폭발은 로켓 추진제(화약)를 만드는 공구 등에 묻은 화약을 씻는 과정에서 발생한 것으로 추정한다.작업은 공구를 물에 담가둔 뒤 분리하고 세척·초음파 설비를 이용해 화약을 씻어내는 3단계로 이뤄진다.경찰이 공구와 설비 일부에 대해 정밀 감식을 의뢰한 가운데 세척 기계와 배관 등 설비 상태와 화약 슬러지 보관 등 세척 공실 관리 적절성 여부 등을 확인하는 것으로 전해졌다.앞서 경찰과 노동 당국은 손재일 대표 등 한화에어로스페이스 관계자 2명을 각각 중대재해처벌법 위반 혐의와 업무상 과실치사상 혐의로 입건하고 이들 포함해 회사 관계자 3명을 출국금지 조치했다. 지난 4일 한화에어로스페이스 서울 본사와 대전사업장, 대전 R＆D캠퍼스를 압수 수색해 관계자 6명의 휴대전화와 서류 및 전자정보 5400여점을 확보해 분석작업을 진행 중이다. 지난 1일 대전사업장 세척 공실에서 폭발이 발생해 5명이 숨지고 2명이 부상을 입었다.