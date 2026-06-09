경북도, 1조 2819억원 추경 편성…고유가·고물가 대응 총력

세줄 요약 경북도가 중동전쟁 장기화로 인한 고유가·고물가 위기에 대응하고 지역경제를 살리기 위해 1조2819억원 규모의 제1회 추경안을 편성해 도의회에 제출했다. 고유가 피해지원금, 지역사랑상품권, K-패스, 소상공인·중소기업 지원 등이 담겼다. 1조2819억원 추경안 도의회 제출

고유가·고물가 대응 민생 지원 확대

지역사랑상품권·K-패스 등 반영

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경북도는 2026년 제1회 추가경정 예산으로 1조 2819억원을 편성해 도의회에 제출했다고 9일 밝혔다.도는 중동전쟁 장기화에 따른 고유가·고물가 경제위기에 대응하고 지역경제 회복을 위해 일반회계 1조2천308억원, 특별회계 511억원을 편성했다.편성 예산안은 ▲고유가 피해지원금 3722억원 ▲지역사랑상품권 발행 지원 622억원 ▲대중교통비 환급지원사업 K-패스 22억원 ▲소상공인 육성자금 지원업체 이차보전 40억원 ▲중소기업 운전자금 이차보전 75억원 ▲농작물 재해보험료 지원 140억원 등이다.이밖에 안심이동 서비스 지원 4억원, 방문의료 활성화 지원 2억원, 지방협업형 필수의료체계 구축 9억원, 난임부부 지원 3억원, 열린 관광환경 조성 10억원도 반영됐다.도가 제출한 추경 예산안은 도의회 심의를 거쳐 이달 26일 본회의에서 최종 확정된다.이철우 도지사는 “이번 추경은 고유가·고물가로 어려움을 겪는 도민 부담을 덜고 민생경제를 회복하기 위한 긴급 처방이자 경북의 미래 성장동력을 확보하기 위한 투자”라고 설명했다.