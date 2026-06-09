부산시 특사경, 오염물질 배출 위반 19곳 적발

세줄 요약 부산시 특사경이 사하·강서·사상구와 기장군 등 주요 공단지역의 환경오염물질 배출사업장 100곳을 대상으로 기획 수사를 벌여 위반업체 19곳을 적발했다. 방지시설 미가동, 미신고 배출시설 운영, 자가측정 미이행 등이 확인됐고 검찰 송치와 행정처분이 진행된다. 공단지역 사업장 100곳 기획수사 진행

오염물질 배출 위반업체 19곳 적발

방지시설 미가동·미신고 운영 등 확인

이미지 확대 배출시설 미가동 업체 적발. 부산시 특사경 제공 닫기 이미지 확대 보기 배출시설 미가동 업체 적발. 부산시 특사경 제공

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부산시 특사경은 사하, 강서, 사상구와 기장군 등 주요 공단지역 환경오염물질 배출사업장 100곳을 대상으로 오염물질 배출 실태에 대한 기획 수사를 벌여 위반업체 19곳을 적발했다고 9일 밝혔다.적발된 업체는 대기오염 방지시설 미가동 6곳, 미신고 대기 배출시설 설치·운영 4곳, 대기오염물질 자가측정 미이행 4곳, 사고대비물질 관리기준 미준수 2곳, 무허가 폐기물처리업(수집·운반) 운영 1곳, 폐기물 부적정 처리 1곳, 폐기물 처리기준 미준수 1곳 등 19곳이다.A 업체 등 6개 업체는 대기오염물질을 줄이기 위한 방지시설을 가동하지 않은 채 배출시설을 운영하다 적발됐다.B 업체 등 4개 업체는 배출시설을 설치해 운영하면서 관할 구청에 배출시설 설치 신고를 이행하지 않고 무단으로 운영해 오염물질을 대기 중으로 불법 배출했다.C 업체 등 4개 업체는 대기 배출시설을 운영하면서 발생하는 대기오염물질에 대한 정기적인 자가측정을 이행하지 않았다.시 특사경은 적발된 업체 19곳에 대해 검찰 송치 절차를 진행하고 관할 행정기관에 통보해 행정처분이 이뤄지도록 조치할 계획이다.