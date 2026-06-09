“5일간만 열린다”… 사려니숲 비밀의 길·물찻오름 개방

19~23일 에코힐링 체험행사 개최

숲속 음악회·치유 프로그램 풍성

하루 6차례 회당 25명씩 탐방

이미지 확대 자연휴식년제로 출입이 제한된 물찻오름이 오는 19일부터 23일까지 5일간 한시 개방된다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 자연휴식년제로 출입이 제한된 물찻오름이 오는 19일부터 23일까지 5일간 한시 개방된다. 제주도 제공

이미지 확대 울창한 삼나무와 편백나무 숲이 이어지는 사려니숲길 전경. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 울창한 삼나무와 편백나무 숲이 이어지는 사려니숲길 전경. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주 사려니숲길에서 19일부터 23일까지 5일간 제18회 에코힐링 체험행사가 열린다. 자연휴식년제로 닫혔던 물찻오름과 시험림길을 특별 개방하고, 숲속 음악회와 생태 체험, 명상·공방 등 치유 프로그램을 마련한다. 사려니숲길 에코힐링 행사 19~23일 개최

물찻오름·시험림길 5일간 한시 개방

숲속 음악회·치유 프로그램 다채롭게 운영

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제주의 대표 숲길인 사려니숲길이 초여름 숲의 절정을 맞아 도민과 관광객들에게 특별한 힐링 공간을 선사한다.제주도는 오는 19일부터 23일까지 5일간 제주시 조천읍 사려니숲길 붉은오름 입구 일원에서 ‘제18회 사려니숲 에코힐링 체험행사’를 개최한다고 9일 밝혔다.이번 행사의 가장 큰 관심사는 평소 자연휴식년제로 출입이 제한된 물찻오름의 한시 개방이다. 또 산불조심기간 동안 통제됐던 시험림길도 특별 운영돼 참가자들은 울창한 삼나무와 편백나무 숲이 이어지는 사려니숲의 숨은 매력을 만끽할 수 있다.행사장에서는 숲속 음악회와 생태 체험, 치유 프로그램이 다채롭게 펼쳐진다. 개막식 식전공연으로 제라진소년소녀합창단이 무대에 오르고, 행사 기간에는 사우스카니발을 비롯해 클래지팝콘, 위티, 타지, 디어, 루다 등 제주 지역 예술인들이 숲속 무대를 꾸민다.숲을 활용한 힐링 프로그램도 마련됐다. 생태 춤 명상과 생태공방, 차담과 명상, 시낭송을 결합한 사려니숲 치유프로그램이 운영되며, 나무 키링 만들기와 소원리본 달기, ‘1년 후 나에게 쓰는 편지’ 등 참여형 프로그램도 진행된다.사진 애호가들을 위한 특별 프로그램도 눈길을 끈다. 숲의 풍경을 촬영한 뒤 한 줄의 시를 적는 ‘디카시’ 체험과 자연 속 포토존을 활용한 미니 사진 클래스가 운영돼 숲의 감성을 기록할 수 있다.행사 기간에만 개방되는 물찻오름 탐방은 하루 6차례 운영된다. 오전 10시부터 낮 12시 30분까지 30분 간격으로 진행되며 회당 25명씩 하루 최대 150명으로 인원을 제한한다. 참가 신청은 10일부터 산림문화체험 사려니숲길위원회를 통해 선착순으로 접수한다.올해로 18회째를 맞는 사려니숲 에코힐링 체험행사는 도와 산림문화체험 사려니숲길위원회가 주최·주관하며 1억 2000만원의 사업비가 투입된다. 지난해에는 2만여명이 찾는 등 제주를 대표하는 산림문화 행사로 자리 잡았다.임홍철 도 기후환경국장은 “사려니숲길은 제주의 아름다운 산림자원을 대표하는 숲길”이라며 “도민과 관광객들이 숲이 주는 치유와 휴식을 경험하고 제주의 산림자원 가치를 더욱 가까이 느끼는 계기가 되길 바란다”고 말했다.