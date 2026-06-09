아이 향해 돌진한 버스…엄마가 ‘혼신의 힘’으로 끌어당겨 살렸다

세줄 요약 세종시 도담동에서 BRT 버스가 인도로 돌진해 상가를 들이받는 사고가 났다. 사고 직전 인도를 걷던 어머니가 어린 아들의 팔을 강하게 끌어당겨 두 사람은 간신히 화를 피했다. 버스 운전자와 승객 2명은 다쳐 병원으로 옮겨졌고, 경찰은 차량 결함과 사고기록장치 등을 조사하고 있다. 세종시 도담동 BRT 버스 인도 돌진 사고 발생

어머니가 아이 팔 끌어당겨 충돌 직전 회피

운전자·승객 2명 부상, 경찰 원인 조사

이미지 확대 인도를 걷던 한 어머니가 돌진하는 버스를 발견한 뒤 어린 자녀의 팔을 재빨리 끌어당겨 극적으로 사고를 피하는 영상이 공개됐다. KBS 뉴스 보도화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인도를 걷던 한 어머니가 돌진하는 버스를 발견한 뒤 어린 자녀의 팔을 재빨리 끌어당겨 극적으로 사고를 피하는 영상이 공개됐다. KBS 뉴스 보도화면 캡처

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세종시에서 버스가 인도로 돌진해 상가 건물을 들이받는 사고가 발생한 가운데 사고 직전 인도를 걷던 한 어머니가 어린 자녀의 팔을 재빨리 끌어당겨 극적으로 사고를 피하는 영상이 공개됐다.이번 사고는 지난 7일 오후 3시 42분쯤 세종시 도담동에서 발생했다. 대전 반석역과 세종시를 거쳐 오송역을 운행하는 간선급행버스체계(BRT) B2 노선 버스가 인도로 돌진한 뒤 공용자전거 거치대와 가드레일 등을 잇달아 들이받고 상가 건물에 충돌했다.이 사고로 40대 버스 운전자와 30대 승객 등 2명이 다쳐 병원으로 이송됐다. 상가 내부에는 사람이 없어 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 전해졌다.사고 이후 소셜네트워크서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티 등에는 ‘6월 7일 세종시 버스 사고’라는 제목의 영상이 공유됐다.영상에는 한 여성이 어린 아들과 인도를 걷던 중 정면에서 버스가 돌진해오자 급하게 피하는 모습이 담겼다. 버스가 가까워지자 아들은 뒤를 돌아 뛰려고 했다. 그러자 여성은 아들의 팔을 잡고 옆으로 강하게 끌어당겼다.두 사람이 가까스로 방향을 바꿔 뛰자마자 버스는 두 사람이 서 있던 지점을 그대로 통과해 시설물을 파손한 뒤 상가 건물에 충돌했다.영상을 접한 네티즌들은 “엄마가 바로 옆으로 끌고 가 살았네”, “저 짧은 순간에 아이 팔을 잡아 당겨 살린 거 정말 놀랍다”, “불과 1~2초 사이 사고를 피했네”, “찰나의 판단이 아이를 살렸다” 등의 반응을 보였다.경찰은 차량 결함 여부와 사고기록장치 분석 등을 통해 정확한 사고 원인을 조사할 방침이다.