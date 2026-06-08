야경 보며 막걸리 빚고 전 부쳐먹고…별바다 부산 나이트 마켓 개장

세줄 요약 부산시와 부산관광공사가 10~14일 화명생태공원 연꽃단지에서 별바다 부산 나이트 마켓 얼리 썸머 시즌을 연다. 전통주 팝업, 푸드존, 선셋 평상, 전 부치기와 막걸리 빚기 체험이 마련된다. BTS 공연과 연계한 관광객 바우처도 제공한다. 화명생태공원서 별바다 부산 나이트 마켓 개장

전통주·먹거리·야경 체험 결합한 야시장 운영

BTS 공연 연계 외국인 바우처 제공

이미지 확대 2026 별바다 부산 나이트 마켓 홍보물. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 별바다 부산 나이트 마켓 홍보물. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 별바다 부산 나이트 마켓-얼리 썸머 시즌이 10일부터 14일까지 부산 화명생태공원 연꽃단지 일원에서 펼쳐진다.부산시와 부산관광공사가 주관하는 이번 행사는 부산 야간관광 브랜드 ‘별바다 부산’의 대표 콘텐츠다. 올해는 상반기 얼리 썸머 시즌을 기획해 초여름 밤의 자연과 전통주, 먹거리, 체험 프로그램이 어우러진 테마형 야시장을 선보인다.특히 BTS 월드투어 아리랑 IN 부산 공연(12~13일)과 연계해 국내외 관광객에게 부산만의 색깔을 담은 야간관광 콘텐츠를 선보인다.나이트 마켓은 전통주 팝업 스토어를 중심으로 ‘별빛 주막, 별빛 부뚜막, 별빛 광장’ 등 3가지 테마로 구성된다.별빛 주막으로 부산 전통주를 한자리에서 만나볼 수 있는 ‘스피릿(SPIRIT) 부산’이 운영된다.부산 전통주와 전통주를 활용한 칵테일을 즐길 수 있으며, 노을과 야경을 감상할 수 있는 ‘선셋 낭만 평상’과 부산 소상공인 지역 먹거리 및 푸드트럭이 참여하는 ‘밤마실 푸드존’도 함께 만날 수 있다.별빛 부뚜막에선 직접 전을 부쳐 먹는 요리 체험, 나만의 막걸리를 빚어보는 특별 체험 등을 즐길 수 있다.시는 BTS 공연 기간 외국인 관광객에게 전통주 교환 바우처를 제공한다.나윤빈 시 관광마이스국장은 “BTS 공연을 계기로 부산을 찾는 국내외 관광객이 다양한 체험 프로그램을 함께 즐기며 초여름 부산의 밤을 더욱 특별하게 기억하길 바란다”라고 말했다.