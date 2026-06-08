‘빅데이터, 비즈니스 적용 방안은?’ 부산시, 디지털 대전환 포럼 개최

세줄 요약 부산시가 9일 부산빅데이터혁신센터에서 DX·AX 포럼을 열고, 빅데이터를 실제 비즈니스 가치로 바꾸는 방안을 논의한다. AWS, 메가존클라우드, KOSA가 공동 주관하며 최신 활용 동향과 성공 사례를 소개한다. 문서 데이터 자산화, 데이터 연결, 제조 혁신 등 5개 세션도 진행한다. 부산시, 9일 DX·AX 포럼 개최

빅데이터 비즈니스 가치 전환 논의

지역 산업계 데이터 활용 사례 공유

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디지털 대전환(DX·AX) 포럼이 9일 부산빅데이터혁신센터에서 열린다.최신 빅데이터 활용 동향과 성공 사례를 소개하는 이번 행사는 부산시가 주최하고, 부산테크노파크, 아마존웹서비스(AWS), 메가존클라우드, 한국소프트웨어산업협회(KOSA)가 공동 주관한다.이번 포럼은 기업이 보유한 방대한 데이터를 실질적인 비즈니스 가치로 연결하는 방안을 주제로 진행된다.단순한 기술 도입을 넘어 현장에서 생성되는 데이터를 수집·분석해 업무 혁신과 제조 지능화를 이끄는 문서 데이터 자산화, 물리적 환경의 데이터 연결, 데이터 기반 제조 혁신, 업무 데이터 혁신과 대응, 정부 데이터 활용 지원 등 5개 세션으로 구성된다.시는 이번 포럼이 글로벌 기업의 데이터 활용 노하우를 지역 산업계와 공유하고, 현장 데이터를 기반으로 한 스마트 제조와 업무 프로세스 혁신을 촉진하는 한편 지역 기업의 데이터 기반 의사결정 체계 전환에도 도움이 될 것으로 기대한다.