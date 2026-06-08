[속보] 여자화장실 휴지에 캡사이신 뿌리고 불법 촬영한 20대 구속기소

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세줄 요약 사회복무요원 김모씨가 신림동 상가 여자화장실에 초소형 카메라를 7차례 설치해 여성 4명을 불법 촬영한 혐의로 구속기소됐다. 또 휴지에 캡사이신을 뿌려 여성 1명을 다치게 한 혐의도 받았다. 신림동 상가 여자화장실 불법 촬영 구속기소

초소형 카메라 7차례 설치, 여성 4명 피해

휴지에 캡사이신 뿌려 여성 1명 상해

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여자 화장실에 초소형 카메라를 설치해 불법 촬영하고 휴지에 캡사이신을 뿌린 20대 남성이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.8일 법조계에 따르면 서울중앙지검 여성아동범죄조사2부(부장 박지나)는 지난 2일 사회복무요원 김모(21)씨를 상해와 성폭력처벌법 위반 혐의로 구속기소했다.김씨는 지난 1월부터 3개월간 서울 관악구 신림동의 한 상가 건물 여자 화장실에 7차례 침입해 초소형 카메라를 설치하고 여성 4명이 용변을 보는 모습을 촬영한 혐의를 받는다. 지난 4월 26일 여자 화장실에 비치된 휴지에 캡사이신을 뿌려 여성 1명을 다치게 한 혐의도 있다.김씨의 범행은 피해 여성이 휴지를 사용한 직후 고통을 호소하고 있다는 신고가 경찰에 접수되면서 발각됐다. 김씨는 수사 개시 하루 만에 경찰에 자수했다.그는 경찰 조사에서 “휴지에 묻은 이물질은 카메라 설치에 사용한 접착제”라고 진술했으나, 국립과학수사연구원의 감정 결과 캡사이신으로 확인됐다.