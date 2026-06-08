신용한 충북지사 인수위 10일 출범...위원장은 이강일 의원

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세줄 요약 신용한 충북지사 당선인이 인수위 명칭을 ‘충북 대전환 인수위원회’로 정하고 주요 인선을 발표했다. 위원장에는 이강일 의원, 부위원장에는 이재한 전 중소기업중앙회 부회장이 맡는다. 자문위원장과 대변인도 정해졌다. 인수위 명칭 ‘충북 대전환’으로 확정

위원장 이강일, 부위원장 이재한 임명

10일 출범, 충북연구원에 사무실 마련

이미지 확대 신용한 충북지사 당선인. 닫기 이미지 확대 보기 신용한 충북지사 당선인.

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신용한 충북지사 당선인은 8일 인수위원회 명칭을 ‘충북 대전환 인수위원회’로 정하고 주요 인선을 발표했다.인수위원장은 이강일(청주상당) 의원, 부위원장은 이재한 전 중소기업중앙회 부회장, 자문위원장은 송기섭 전 진천군수, 자문위 부위원장은 장선배 전 충북도의회 의장이 맡는다.허창원 전 도의원은 대변인에 임명됐다.허 대변인은 “국회와 중앙부처를 아우르는 폭넓은 정책 네트워크와 조정 능력을 갖춘 현역 의원이 인수위에 참여하는 게 좋을 것 같다고 판단했다”라며 “도내 현역 의원 가운데 추천을 받아 이 의원을 인수위원장으로 임명했다. 대전과 충남에서도 현역 의원이 인수위원장을 맡는다”고 설명했다.오는 10일부터 가동되는 인수위는 충북연구원에 마련된다.인수위는 6개 분과에 총 20명 내외로 구성된다.신 당선인 측은 민선 8기 정책과의 연계성을 고려해 김영환 현 지사가 임명했던 인사 1∼2명의 인수위 합류를 검토 중인 것으로 전해졌다.신 당선인은 “풍부한 현장경험과 도정 이해도가 높은 인물들로 인수위를 구성했다”라며 “단순히 업무를 인계받는 조직이 아니라 향후 4년의 충북 미래 비전을 설계하는 전략기획본부 역할을 하게 될 것”이라고 강조했다.