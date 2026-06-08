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‘잊지 않겠습니다’… 호국 보훈의 달 기리는 꿈새김판

7일 서울 중구 서울도서관 외벽에 ‘값진 희생과 헌신, 잊지 않겠습니다’라고 적힌 꿈새김판이 걸려 있다. 서울시는 전날 현충일과 호국 보훈의 달을 맞아 순국선열과 호국 영령의 희생정신을 기리는 취지의 새 문구를 공개했다.

이지훈 기자