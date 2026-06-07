민형배 당선인 ‘전남광주 대전환 기획위원회’ 첫 상견례

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통합특별시 출범 준비 본격 착수…8일 오전 현판식

“전남·광주 대도약 및 지역주도 성장모델 만들 것”

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장 당선인 인수위원회인 ‘전남광주대전환기획위원회’가 7일 나주 빛가람복합문화체육센터에서 첫 회의를 열고 기념촬영을 하고 있다. 전남광주대전환기획위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 전남광주통합특별시장 당선인 인수위원회인 ‘전남광주대전환기획위원회’가 7일 나주 빛가람복합문화체육센터에서 첫 회의를 열고 기념촬영을 하고 있다. 전남광주대전환기획위원회 제공

세줄 요약 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 대전환기획위원회 첫 회의를 열고 통합특별시 출범 준비를 시작했다. 민 당선인은 전남·광주 통합을 지역의 분절과 불균형을 넘어서는 역사적 전환으로 규정하며 시민이 주인인 새 특별시 구상을 주문했다. 대전환기획위원회 첫 회의 개최, 출범 준비 착수

전남·광주 통합, 분절과 불균형 넘어선 전환 강조

시민주권·균형발전 바탕 새 특별시 구상 주문

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민형배 전남광주통합특별시장 당선인 인수위원회인 ‘전남광주대전환기획위원회’(이하 대전환기획위원회)가 7일 상견례를 겸한 첫 회의를 열고 통합특별시 출범을 위한 행보를 시작했다.위원회는 이날 오후 3시 나주 빛가람복합문화체육센터 4층 사무소에서 민형배 당선인과 정은승 위원장(전 삼성전자 사장), 백승주 부위원장(전 기획재정부 기획조정실장) 등을 비롯한 인수위원 20명이 참석한 가운데 공식 첫 회의를 가졌다.민 당선인은 모두 발언을 통해 “전남광주 통합은 지난 40년의 분절과 불균형을 넘어 새로운 도약과 성장을 시작하는 역사적 전환”이라며 “오랫동안 이어진 지역의 아픔과 한계를 넘어 전남광주가 하나의 공동체로 다시 출발하는 출발선에 서 있다”고 말했다.이어 “통합특별시는 이재명 정부의 5극 3특 국가균형발전 전략을 선도할 지역주도 성장모델이 돼야 한다”며 “성장, 균형, 기본사회, 기본소득, 녹색전환, 시민주권의 가치를 바탕으로 ‘시민이 주인’이라는 원칙 아래 새로운 특별시를 설계해 달라”고 당부했다.정은승 인수위원장은 인사말에서 “민 당선인의 압도적 성장 비전에 깊이 공감해 참여를 결심했다”며 “반도체 산업 현장에서 쌓아온 혁신과 도전의 경험을 바탕으로 전남·광주가 대한민국 최고의 경쟁력을 갖춘 특별시로 도약할 수 있도록 힘을 보태겠다”고 밝혔다.시민주권·산업경제·과학기술·도시공간·문화관광·보건복지 등 6개 전문위원회와 기획위원회를 포함, 모두 7개 분과 총 20명의 전문가로 구성된 대전환기획위는 공식 활동기한인 7월 20일까지 통합특별시 출범 초기 시정 운영 방향과 핵심 공약 실행계획을 마련할 예정이다.한편, 대전환기획위원회는 8일 오전 10시 나주 빛가람복합문화체육센터 4층에서 출범식을 개최하고 현안 점검을 시작으로 통합특별시 출범 준비에 본격 착수한다.