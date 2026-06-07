투표용지 부족 사태에 부산서도 재선거 요구 집회

세줄 요약 부산시선관위 앞에서 투표용지 부족 사태를 규탄하는 재선거 요구 집회가 연일 열린다. 시민 350여 명이 태극기와 피켓을 들고 모였고, 지난 4일부터 개표 중단 요구와 침묵 시위도 이어졌다. 경찰은 기동대 100여 명을 투입해 안전을 관리한다. 부산시선관위 앞 재선거 요구 집회 확산

투표용지 부족 사태 규탄과 개표 중단 요구

시민 수백 명 집결, 경찰 기동대 배치

이미지 확대 부산 연제구 부산시선거관리위원회 전경. 부산시선거관리위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산 연제구 부산시선거관리위원회 전경. 부산시선거관리위원회 제공

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지난 3일 치러진 전국동시지방선거에서 투표용지 부족 사태가 발생한 이후 부산에서도 재선거를 요구하는 집회가 이어지고 있다.7일 오후 6시 연제구 부산시선거관리위원회 앞에는 시민 350여 명이 모여 재선거를 요구하는 집회를 열고 있다.참가자들은 태극기와 ‘재선거’라고 적힌 피켓을 들고 선관위 앞 도로 양쪽 인도를 메우고 있다. 집회는 이날 오후 5시부터 시작할 예정이었으나, 이전부터 많은 시민이 모여들며 투표용지 부족 사태를 규탄하며 “재선거”라고 구호를 외쳤다. 이날 집회는 오후 8시까지로 예정돼 있지만, 이후에도 침묵 시위를 이어갈 것으로 알려졌다.부산선관위 앞에서는 지난 4일 자정쯤부터 100여 명이 모여 개표 중단을 요구했으며 이후로 집회가 이어지고 있다. 신고된 집회 인원은 150명이지만, 지난 6일에도 500여 명이 참가하는 등 많은 시민이 몰리고 있다. 경찰은 기동대 등 100여 명을 투입해 안전을 관리하고 있다.중앙선관위 발표에 따르면 지난 3일 부산에서 투표용지가 추가로 송부된 투표소는 모두 8곳이다. 이 중 3곳에서는 투표 용지가 부족해 투표인들이 현장에서 10분 정도 대기한 다음 투표를 마쳤다. 나머지 5곳은 투표용지 부족을 우려해 추가 송부를 요청했던 곳으로 실제로 용지가 부족하지는 않았다.