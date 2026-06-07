[단독] 대선 취재증 들고 지선 현장까지?…선관위 출입증 관리 허술

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세줄 요약 선거관리위원회가 언론사에 배부하는 취재보도증이 선거마다 같은 형태로 제작돼 과거 보도증 재사용을 막기 어렵다는 지적이 나왔다. 현장에서는 번호 대조나 발급 여부 확인도 제대로 이뤄지지 않아, 지방선거 개표소 취재 때도 신분 확인 절차가 사실상 없었던 것으로 드러났다. 취재보도증 선거별 외형 동일성 문제 제기

현장 번호 대조·발급 확인 절차 사실상 부재

과거 보도증 재사용 및 임의 기재 우려 확산

이미지 확대 사진은 서울시선거관리위원회가 각 언론사에 배부한 취재 보도증으로 대통령 선거, 국회의원선거, 지방선거의 개표 취재 등에 사용된다. 사진에 나열된 취재 보도증들은 제20대 대통령 선거(2022년), 제22대 국회의원 선거(2024년), 제21대 대통령 선거(2025년), 제9회 전국동시지방선거(2026년)의 취재 보도증이다. 형태와 디자인이 같아 각 선거별 구분이 어렵다. 2026.6.7 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 사진은 서울시선거관리위원회가 각 언론사에 배부한 취재 보도증으로 대통령 선거, 국회의원선거, 지방선거의 개표 취재 등에 사용된다. 사진에 나열된 취재 보도증들은 제20대 대통령 선거(2022년), 제22대 국회의원 선거(2024년), 제21대 대통령 선거(2025년), 제9회 전국동시지방선거(2026년)의 취재 보도증이다. 형태와 디자인이 같아 각 선거별 구분이 어렵다. 2026.6.7 이지훈 기자

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선거관리위원회가 언론사에 배부하는 취재보도증 관리가 허술한 것으로 나타났다. 선거별 보도증 구분이 어렵고 현장에서도 발급 여부를 확인하는 절차가 사실상 없어 과거 보도증 재사용 가능성이 제기된다.서울시선거관리위원회는 선거를 앞두고 언론사에 취재보도증을 배부한다. 보도증에는 개표소 취재 가능 장소와 배부 순서에 따른 번호가 기재된다.하지만 취재보도증은 선거 때마다 동일한 형태와 디자인으로 제작·배부되고 있다. 실제로 제20대 대통령선거(2022년), 제22대 국회의원선거(2024년), 제21대 대통령선거(2025년), 제9회 전국동시지방선거(2026년)에 사용된 보도증은 외형상 구분이 쉽지 않은 것으로 확인됐다.이 때문에 과거에 발급된 보도증을 보관하고 있을 경우 현재 사용 중인 보도증과 육안으로 식별하기 어렵다.보도증에는 개별 번호가 부여되지만 실제 현장에서는 번호 대조나 발급 여부 확인이 이뤄지지 않는 것으로 나타났다. 이번 지방선거 개표소 취재 과정에서도 보도증 번호 확인 절차는 진행되지 않았다.일부 보도증은 기자 이름이나 소속이 기재되지 않은 상태로 배부되기도 한다. 이 경우 수기로 내용을 작성할 수 있지만 보도증 자체만으로는 작성 내용의 진위를 확인하기 어렵다.결국 과거 보도증을 소지하고 있거나 임의로 정보를 기재한 경우에도 이를 현장에서 걸러낼 장치가 사실상 미흡한 셈이다.이에 대해 7일 서울시선거관리위원회 관계자는 “취재보도증 디자인은 중앙선관위가 일괄 제작한다”고 밝혔다. 이어 “언론사는 개표소 2층에서만 취재할 수 있고 근접 촬영도 직원 동행 하에 이뤄진다”고 설명했다. 다만 현장 신분 확인 절차와 관련한 추가 입장은 밝히지 않았다.