“일베, 탱크로 밀어버려야” 최욱 발언에…“내로남불, 탱크데이만 잡도리” 비판

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“스벅 ‘탱크데이’와 형평성 맞춰라” 비판

이미지 확대 유튜브 채널 ‘매불쇼’ 화면. 2026.6.5 유튜브 닫기 이미지 확대 보기 유튜브 채널 ‘매불쇼’ 화면. 2026.6.5 유튜브

세줄 요약 매불쇼 진행자 최욱씨가 일베 등 혐오 발언을 일삼는 집단을 두고 “전두환 식 탱크로 밀어버려야 한다”고 발언해 논란이 일었다. 방송 뒤 구독자들은 수위가 과하다고 비판했고, 이준석 대표와 나경원 의원도 정치권의 이중잣대를 문제 삼으며 반발했다. 최욱, 일베 겨냥한 탱크 발언으로 논란 확산

구독자들, 과한 표현과 혐오 조장 우려 제기

정치권, 이중잣대와 선택적 대응 비판

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친여 성향의 유튜브 채널 ‘매불쇼’ 진행자 최욱씨가 인터넷 커뮤니티 ‘일간베스트’(일베) 회원들을 겨냥해 “전두환 식의 탱크로 밀어버려야 한다”고 발언해 논란이 일고 있다.최씨는 5일 방송에서 일베 등 온라인상에서 혐오 발언을 일삼는 2030세대에 대해 “박멸해야 한다. 확실하게 범죄화해야 한다”며 이같이 발언했다.그는 “우리가 제도권에서 그냥 놔두니까 (일베가) 재미가 되고 문화가 되고 양지로 올라온다. 그들이 동경하는 게 전두환이다. 온라인상에서 (일베) 범죄만큼은 탱크로 밀어버려야 한다”고 주장했다.방송 이후 해당 채널 영상에는 최씨의 표현 수위를 지적하는 구독자 댓글이 잇따랐다.“‘탱크로 밀어버린다’에 잠깐 내 귀를 의심했는데 아무리 막나가는 시사판이라 해도 말은 조심해야지”, “탱크만 외치다가 드디어 탱크 그 자체가 됐다”, “본인들이 말하는 탱크는 착한 탱크냐”, “민주 운동에 힘쓰신 분들께 사과하라” 등의 지적이 주를 이뤘다.정치권에서도 비판이 쏟아졌다.이준석 개혁신당 대표는 6일 페이스북에 올린 글에서 “대통령이 불매 및 퇴출을 선동해야 할 사안”이라고 지적했다.이 대표는 “(스타벅스 마케팅) ‘탱크 데이’라는 표현에 꽂혔던 대통령이고 불매 운동까지 갔다면, 전두환처럼 탱크로 밀어버려야 된다는 말이 나왔을 때 대통령이 언급하고 여당 정치인들이 불매 및 퇴출을 선동해야 할 사안”이라고 했다.나경원 국민의힘 의원도 7일 페이스북에 올린 글에서 “최근 스타벅스 탱크데이 논란에는 대통령과 장관들까지 나서 대놓고 기업을 핍박해 책임자 사퇴와 대국민 사과까지 하게 만들고, 수사까지 하고 있지 않나”라고 반문했다.나 의원은 이어 “정권 기준대로라면, 유튜브 방송에서 탱크로 밀어버려야 한다고 한 건 즉시 구속 수사하고 법정 최고형으로 처벌해야 마땅하다”며 “이재명 대통령은 이에 대해 어찌 조치할지 입장을 밝히라”고 촉구했다.