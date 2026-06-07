호국 보훈의 달 맞아 새단장한 꿈새김판

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7일 서울 중구 서울도서관 외벽 꿈새김판에 ‘값진 희생과 헌신, 잊지 않겠습니다’라는 문구가 쓰여 있다. 서울시는 현충일인 지난 6일 호국 보훈의 달을 맞아 순국선열과 호국 영령의 희생정신을 기리는 의미가 담긴 새 꿈새김판을 공개했다. 2026.6.7 이지훈 기자