소멸위기 전국 최상위 경북, 미혼남녀 만남 주선 ‘총력전’

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 전국 최다 소멸위험지역을 보유한 경북도와 시군이 미혼 청년의 만남을 늘리기 위해 청춘동아리, 솔로엔딩, 인연정원 시즌2 등 교류 행사를 잇달아 추진했다. 경주·의성·청송 등은 1박 2일 캠프와 체험 프로그램으로 인연 찾기를 도왔다. 경북도, 미혼남녀 만남 사업 대대적 추진

청춘동아리·솔로엔딩·인연정원 잇단 개최

소멸위기·인구감소 대응 위한 교류 확대

이미지 확대 경북도 청춘동아리 맴버십 포스터. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북도 청춘동아리 맴버십 포스터. 경북도 제공

이미지 확대 청송군 청춘남녀 만남 프로그램 ‘인연정원’ 포스터. 청송군 제공 닫기 이미지 확대 보기 청송군 청춘남녀 만남 프로그램 ‘인연정원’ 포스터. 청송군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전국에서 가장 많은 소멸위험지역을 보유한 경북도와 지역 시군들이 미혼 남녀들의 짝짓기 사업에 총력을 쏟고 있다.경북도는 오는 21일까지 ‘청춘동아리 멤버십’ 참가자를 모집한다고 7일 밝혔다.이번 행사는 ‘오늘은 동아리, 내일은 인연’을 목표로 지역 내 미혼 청년의 만남과 교류를 주선하기 위해 마련했다.모집 대상은 거주지 또는 생활 근거지(직장)가 경북인 1984~2001년생 미혼 남녀다. 남녀 160명씩 모두 320명을 모집한다. 여성의 경우 대구 권역 거주자도 신청할 수 있다.신청 자격은 경주에서 거주하거나 기업에 재직 중인 1987~1999년생 미혼 남녀다. 심사와 추첨을 통해 선발되면 6월 20~21일 1박 2일 캠프에 참가할 수 있다.의성군은 오는 11일까지 ‘2026 그해 여름 솔로 엔딩(솔로엔딩)’ 참가자 40명(남녀 각 20명)을 선발한다. 군은 사전에 1987~2000년생을 대상으로 참가 신청을 받았다.선발된 참가자들은 6월 20일 ‘취향존중 쿠킹클래스’와 ‘MBTI 향수 만들기’ 등 체험 프로그램을 통해 처음 만난다. 이어 6월 27~28일 열리는 ‘1박 2일 매칭 캠프’에서 서로를 알아가는 시간을 가질 예정이다.청송군은 다음 달 4일 1박 2일 일정으로 청송군 일원에서 청춘남녀 만남 프로그램 ‘인연정원 시즌2’를 개최한다. 행사에는 청송군에 거주하거나 청송 지역 기업에 재직 중인 1985~1999년생 미혼 남녀 각 16명이 참가할 예정이다.참가 희망자는 오는 28일까지 청송군 홈페이지에서 관련 서류를 확인한 뒤 신청하면 된다.경북도 저출생극복본부장은 “청년에게 특별한 만남과 소중한 인연의 출발점이 되길 바란다”고 밝혔다.한편 경북도 내 22개 시군 가운데 16개 시군이 인구감소지역으로 지정된 상태다.