거울연못 수놓은 꽃창포 물결…국립백두대간수목원 특별전

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6월 6~21일, 꽃창포 1만 여 본 전시

이미지 확대 경북 봉화 백두대간수목원 내 거울연못에 핀 노랑 꽃창포. 백두대간수목원 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 봉화 백두대간수목원 내 거울연못에 핀 노랑 꽃창포. 백두대간수목원 제공

세줄 요약 국립백두대간수목원이 오는 21일까지 거울연못 일원에서 ‘거울에 피어오른 꽃창포’ 특별전을 연다. 원종 꽃창포를 비롯해 30종, 1만여 본을 감상할 수 있고, 수면에 비친 꽃과 풍경이 초여름 정취를 더한다. 거울연못서 꽃창포 특별전 개최

원종 포함 30종, 1만여 본 전시

수면 반사로 초여름 풍경 연출

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국립백두대간수목원은 오는 21일까지 거울연못 일원에서 ‘거울에 피어오른 꽃창포’ 특별전을 개최한다고 7일 밝혔다.이번 전시회는 초여름을 대표하는 수변식물인 꽃창포의 아름다움을 알리고자 마련됐다. 전시회에서는 원종 꽃창포를 비롯해 30종에 달하는 꽃창포 1만여 본을 감상할 수 있다.꽃창포는 초여름에 보라색 계열의 화려한 꽃을 피우는 여러해살이 식물로 수생정원과 습지 경관 조성에 널리 활용된다.전시가 열리는 거울연못은 활짝 핀 꽃창포가 수면에 비치며 색다른 풍경을 연출한다.특히 품종별로 다른 색과 형태를 비교 감상할 수 있어 색다른 볼거리를 제공할 것으로 기대된다.수목원 관계자는 “거울연못을 가득 채운 꽃창포와 수면에 비친 풍경을 보며 초여름의 정취를 만끽할 수 있을 것”이라고 밝혔다.