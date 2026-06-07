거울연못 수놓은 꽃창포 물결…국립백두대간수목원 특별전

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6월 6~21일, 꽃창포 1만 여 본 전시
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경북 봉화 백두대간수목원 내 거울연못에 핀 노랑 꽃창포. 백두대간수목원 제공
국립백두대간수목원은 오는 21일까지 거울연못 일원에서 ‘거울에 피어오른 꽃창포’ 특별전을 개최한다고 7일 밝혔다.
이번 전시회는 초여름을 대표하는 수변식물인 꽃창포의 아름다움을 알리고자 마련됐다. 전시회에서는 원종 꽃창포를 비롯해 30종에 달하는 꽃창포 1만여 본을 감상할 수 있다.
꽃창포는 초여름에 보라색 계열의 화려한 꽃을 피우는 여러해살이 식물로 수생정원과 습지 경관 조성에 널리 활용된다.
전시가 열리는 거울연못은 활짝 핀 꽃창포가 수면에 비치며 색다른 풍경을 연출한다.
특히 품종별로 다른 색과 형태를 비교 감상할 수 있어 색다른 볼거리를 제공할 것으로 기대된다.
수목원 관계자는 “거울연못을 가득 채운 꽃창포와 수면에 비친 풍경을 보며 초여름의 정취를 만끽할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
세줄 요약
- 거울연못서 꽃창포 특별전 개최
- 원종 포함 30종, 1만여 본 전시
- 수면 반사로 초여름 풍경 연출
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