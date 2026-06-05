[포토] 오징어길 라이딩

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세줄 요약 현충일이자 토요일인 6일은 전국이 대체로 맑고 낮에는 기온이 크게 올라 덥다. 아침 최저기온은 11∼18도, 낮 최고기온은 23∼30도로 예상된다. 남부지방은 30도 안팎까지 오르겠고, 중부는 밤부터 차차 흐려지겠다. 미세먼지는 전 권역이 좋음∼보통 수준이며, 밤부터 해상과 해안 안전에 주의해야 한다. 전국 대체로 맑고 낮 기온 상승

남부지방 30도 안팎 더위 예상

밤부터 해상 강풍·너울 주의

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현충일이자 토요일인 6일은 전국이 대체로 맑고 낮에는 기온이 올라 덥겠다.아침 최저기온은 11∼18도, 낮 최고기온은 23∼30도로 예보됐다.특히 남부지방을 중심으로 낮 기온이 30도 안팎으로 오르겠다.중부지방은 대체로 맑다가 밤부터 차차 흐려지겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다.밤부터 해상에 바람이 강하게 불겠다. 동해안과 제주도 해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오고, 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니 해안가 안전사고에 유의해야한다.