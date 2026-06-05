호남 최초 코스트코 익산점 연내 착공

구글에서 서울신문 먼저 보기

이미지 확대 코스트코 익산점 건립 사업이 연내 착공될 전망이다. 닫기 이미지 확대 보기 코스트코 익산점 건립 사업이 연내 착공될 전망이다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호남권 최초 코스트코 전북 익산점이 연내 착공에 들어간다.5일 익산시에 따르면 코스트코 익산점 건축허가가 최종 승인됐다. 익산시는 ㈜코스트코코리아가 신청한 코스트코 익산점 건립 사업은 그동안 교통영향평가 보완, 건축위원회 심의 등 각종 행정절차가 마무리돼 건축허가를 최종 승인했다.코스트코코리아는 이번 건축허가를 기점으로 대규모점포 등록, 착공 신고 등 서류 제출 위주의 남은 후속 행정 절차들을 빠르게 진행할 계획이다.코스트코 익산점이 문을 열게되면 호남권의 소비 수요가 익산으로 유입되고 일자리 창출, 지역 물류·유통 산업 지형 재편 등 연쇄적인 경제 효과로 이어질 것으로 전망된다.