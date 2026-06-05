“남의 집 현관문 래커칠”…보복 대행 10대 검거

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세줄 요약 대전동부경찰서는 텔레그램으로 지시를 받은 10대 A군이 대전 동구 아파트 현관문과 복도 벽면에 붉은 래커와 간장을 뿌려 훼손한 혐의로 조사 중이라고 밝혔다. A군은 수고비 30여만원을 약속받았지만 지시한 이들이 잠적해 돈은 받지 못했고, 경찰은 전북 남원 등 추가 범행과 배후 일당을 추적하고 있다. 텔레그램 지시 따른 보복 대행 범죄 발생

대전 아파트 현관문·벽면 래커와 간장 훼손

10대 검거, 배후 일당 및 추가 범행 추적

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돈을 받기로 하고 다른 사람의 집 현관문에 래커칠하는 일명 ‘보복 대행 범죄’를 저지른 10대가 경찰에 붙잡혔다.대전동부경찰서는 재물손괴 혐의로 10대 A군을 붙잡아 조사 중이라고 5일 밝혔다.경찰에 따르면 A군은 지난달 23일 오전 1시쯤 대전 동구 한 아파트 현관문과 복도 벽면을 붉은색 래커와 간장으로 훼손한 혐의를 받는다.경찰은 A군을 25일 경기도 거주지 근처에서 검거했다.그는 텔레그램을 통해 누군가로부터 타인의 집 현관문에 테러하는 보복 대행 범죄를 지시받아 범행했다고 진술했다고 경찰은 설명했다.A군은 대가로 30여만원의 수고비를 받기로 했으나, 범행을 지시한 이들이 잠적해 돈은 받지 못한 것으로 전해졌다.경찰은 A군이 전북 남원의 한 아파트에서도 비슷한 범행을 한 것을 파악하는 한편, 범행을 지시한 일당에 대해서도 추적하고 있다.