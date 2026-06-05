롯데, 지역 인재 발굴…부산서 비수도권 유일 ‘잡카페’

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세줄 요약 롯데가 5일 롯데호텔부산에서 부울경 청년을 위한 ‘2026 상반기 롯데 잡카페 인 부산’을 열었다. 비수도권에서는 유일하게 부산에서만 진행된 채용 브랜딩 행사로, 10개 계열사가 참여해 1:1 직무 상담과 면접 특강을 제공했다. 부산서 비수도권 유일 잡카페 개최

10개 계열사 참여, 1:1 직무상담 진행

면접 특강·이벤트로 청년 취업 지원

이미지 확대 2026 상반기 롯데 잡카페 인 부산. 롯데 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 상반기 롯데 잡카페 인 부산. 롯데 제공

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롯데는 5일 롯데호텔부산에서 부울경 지역 청년을 위한 ‘2026 상반기 롯데 잡카페 인 부산’을 개최했다.이번 행사는 그룹 차원의 대표적인 채용 브랜딩 행사임에도 비수도권에서는 유일하게 부산에서만 진행됐다.롯데는 유통, 관광, 화학, 건설 등 부울경 지역 경제의 중추 역할을 하는 주요 사업장을 다수 운영하고 있다.이번 잡카페에는 롯데백화점, 롯데건설, 롯데호텔, 롯데월드, 롯데정밀화학, 롯데GRS, FRL코리아(유니클로), 롯데글로벌로지스, 롯데이노베이트, 대홍기획 등 10개 주요 계열사가 참여했다.현장에서는 각 계열사 채용 담당자와 현직자가 나서 1:1 맞춤형 직무 상담을 진행했다. 참가자의 실전 취업 준비를 돕기 위한 부대 행사도 꾸려졌고. 취업 과정에 필수적인 면접 특강이 진행됐다.부산 연고 구단인 롯데자이언츠와 FRL코리아(유니클로)는 특별 이벤트 부스를 운영해 현장을 찾은 청년들에게 다채로운 즐길 거리를 제공했다.롯데 관계자는 “부울경 지역은 롯데 핵심 사업장이 밀집해 있는 만큼 지역 우수 인재 발굴에 대한 그룹 차원의 관심과 노력이 각별하다”라며 “지역 청년이 수도권으로 향하지 않고도 현지에서 양질의 일자리 정보를 얻고 롯데와 함께 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.