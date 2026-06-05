경찰·노동청, 한화에어로 대표 등 휴대전화 압수…수사 본격화

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세줄 요약 경찰과 노동청이 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고의 원인을 밝히기 위해 대표이사와 사업장장 등의 휴대전화 6대와 서류·전자정보 5400여점을 압수해 분석했다. 대전사업장, R&D캠퍼스, 서울 본사 등 3곳도 압수수색했다. 대표이사 등 휴대전화 6대 압수 및 분석

대전사업장·R&D캠퍼스·서울 본사 압수수색

서류·전자정보 5400여점 확보, 원인 규명

이미지 확대 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 브리핑. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 브리핑. 서울신문DB

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수사 당국이 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 대표이사와 대전사업장장 등의 휴대전화를 압수해 분석하는 등 수사 원인 규명에 속도를 내고 있다.5일 대전경찰청 수사전담팀은 전날 대전지방고용노동청과 함께 진행한 압수수색을 통해 6대의 휴대전화를 압수해 디지털포렌식 분석을 진행 중이다.이 중 한 대는 노동청이 확보한 손재일 대표이사의 것으로 알려졌다. 경찰은 서류 및 전자정보 5400여점 등도 압수했다.경찰과 노동청은 전날 50여명의 수사관 등을 투입해 대전사업장 및 대전 R＆D캠퍼스, 서울 본사 등 총 3개소를 압수수색했다.경찰 관계자는 “압수수색을 통해 확보한 자료 분석 및 관련자 조사 등 면밀한 수사로 이번 사고의 원인과 책임 소재를 명확히 규명하겠다”고 말했다.