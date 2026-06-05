경찰·노동청, 한화에어로 대표 등 휴대전화 압수…수사 본격화

구글에서 서울신문 먼저 보기
세줄 요약
- 대표이사 등 휴대전화 6대 압수 및 분석
- 대전사업장·R&D캠퍼스·서울 본사 압수수색
- 서류·전자정보 5400여점 확보, 원인 규명
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 브리핑. 서울신문DB
수사 당국이 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련해 대표이사와 대전사업장장 등의 휴대전화를 압수해 분석하는 등 수사 원인 규명에 속도를 내고 있다.
5일 대전경찰청 수사전담팀은 전날 대전지방고용노동청과 함께 진행한 압수수색을 통해 6대의 휴대전화를 압수해 디지털포렌식 분석을 진행 중이다.
이 중 한 대는 노동청이 확보한 손재일 대표이사의 것으로 알려졌다. 경찰은 서류 및 전자정보 5400여점 등도 압수했다.
경찰과 노동청은 전날 50여명의 수사관 등을 투입해 대전사업장 및 대전 R＆D캠퍼스, 서울 본사 등 총 3개소를 압수수색했다.
경찰 관계자는 “압수수색을 통해 확보한 자료 분석 및 관련자 조사 등 면밀한 수사로 이번 사고의 원인과 책임 소재를 명확히 규명하겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
경찰과 노동청이 압수수색을 실시한 장소는 몇 곳인가?