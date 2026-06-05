김영훈 노동장관 “기업 초과이윤 분배, 명백한 재투자”

구글에서 서울신문 먼저 보기

김 장관, 로이터 통신과 인터뷰

“협력업체와 이익 공유는 재투자

…분배의 새로운 규칙 세워야”

이미지 확대 김영훈 고용노동부 장관이 지난 4일 정부세종청사에서 열린 노동 현안 ‘전국 기관장 회의’에서 발언하고 있다. 노동부 제공 닫기 이미지 확대 보기 김영훈 고용노동부 장관이 지난 4일 정부세종청사에서 열린 노동 현안 ‘전국 기관장 회의’에서 발언하고 있다. 노동부 제공

세줄 요약 김영훈 고용노동부 장관은 삼성전자 등 대기업의 초과이윤을 협력업체와 지역사회에 나누는 것은 공산주의가 아니라 재투자라고 밝혔다. 사회적 대화를 통해 분배 규칙을 새로 세우고, 단가 조정과 인재 육성 투자도 논의해야 한다고 했다. 대기업 초과이윤 분배, 재투자 주장

협력업체·지역사회 기여 강조

성과급 확대에 따른 양극화 우려

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김영훈 고용노동부 장관이 5일 삼성전자를 비롯한 대기업 초과이윤을 협력업체 등과 나누는 것은 “공산주의가 아닌 명백한 재투자”라고 했다.김 장관은 이날 공개된 로이터 통신과의 인터뷰를 통해 “사회적 대화를 통해 분배의 새로운 규칙을 세워야 할 때”라고 밝혔다.이어 “삼성전자의 놀라운 성과는 노사의 헌신적인 노력의 결실이라는 점을 부인할 수는 없다”면서도 “하지만 삼성에는 1700여 개 협력업체가 있으며 용수와 전력 등 지역사회 인프라도 기업의 성장에 기여했다”고 덧붙였다.앞서 김 장관이 초과이윤 분배에 대해 언급하자 일각에서 ‘공산주의’라는 비판이 나온 것에 대해선 “내가 이야기하는 분배는 협력사와 이익을 공유하는 것이고, 이것은 명백히 재투자”라고 선을 그었다.그러면서 협력업체 계약 단가 조정이나 인재 육성 투자 등을 논의해 볼 수 있다고 설명했다.또한 김 장관은 ‘성과급 붐’이 불러올 또 다른 양극화의 부작용을 우려했다. 초과이윤을 통한 대기업 성과급 지급이 활발해지면 대기업 쏠림 현상은 심화할 것이고 중소기업과의 격차는 커질 것이라는 지적이다.앞으로의 삼성전자의 과제에 대해 김 장관은 “단기적인 성과에 대한 보상은 당연히 있어야 한다”면서도 “중장기적으로 전략적인 인재에게 투자하고 동기를 부여할 필요도 있다”고 제언했다.앞서 김 장관은 “대기업의 초과이윤을 어떻게 분배할 것인가에 대한 해법은 사회적 대화밖에 없다”며 노동부 주관 토론회를 예고했다.