호남 첫 코스트코 입점 가시화…익산점 건축허가 승인

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세줄 요약 전북 익산시가 코스트코 익산점 건립을 위한 건축허가를 최종 승인하면서 호남권 첫 코스트코 입점이 가시화됐다. 시는 교통영향평가 보완과 건축위원회 심의 결과를 반영해 허가를 내렸고, 대규모 점포 등록과 착공 신고 등 후속 절차도 신속히 진행할 계획이다. 호남권 첫 코스트코 익산점 건축허가 승인

교통영향평가 보완과 심의 결과 반영

대규모 점포 등록·착공 신고 등 후속 절차

코스트코 관련 사진. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스트코 관련 사진. 연합뉴스

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‘호남권 첫 코스트코 익산점’ 건립 사업이 본궤도에 올랐다.전북 익산시는 코스트코 익산점 착공을 위한 ‘건축허가’를 최종 승인했다고 5일 밝혔다.시는 ㈜코스트코코리아가 신청한 코스트코 익산점 건립 사업에 대해 그동안의 교통영향평가 보완 사항과 건축위원회 심의 결과 등을 종합적으로 검토해 건축허가를 승인했다.시는 이번 건축허가를 기점으로 대규모 점포 등록, 착공 신고 등 남아 있는 행정 절차를 속도감 있게 진행한다는 방침이다.모든 절차가 차질 없이 추진되면 올해 착공이 가능할 것으로 예상된다.시 관계자는 “행정절차를 단계별로 꼼꼼하게 진행했고 이번 건축허가 통과는 공사 시작 버튼을 누른 것과 같다”며 “교통, 안전, 환경 등 시민 생활 불편을 최소화하는 등 모든 행정적 지원과 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.